«Вконтакте» научит пользователей сомневаться в группах антипрививочников
Соцсеть «Вконтакте» в сентябре начала предупреждать пользователей о недостоверной информации в группах антипрививочников
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При попытке зайти в сообщество, в котором рассказывают об отказе от прививок, пользователи теперь увидят окно с предостережением о недостоверной информации и ссылкой на статью о вакцинации. Так администрация «Вконтакте» совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) решили напомнить, что прививки предотвращают от 2 до 3 млн смертей в год и помогают искоренить болезни.
«Например, благодаря крупномасштабным программам вакцинации удалось остановить передачу вируса натуральной оспы, и в 1980 году было объявлено о ликвидации заболевания. Вакцинация привела к снижению числа случаев заболевания полиомиелитом на 99% по всему миру», — сказано в сообщении при переходе по ссылке.
Пока предостережения есть не во всех антипрививочных группах — соцсеть будет дополнять список таких сообществ. Пользователи могут сообщать о них в службу поддержки, пишет TJournal.
По мнению ВОЗ, недоверие к вакцинам — одна из 10 самых опасных проблем человечества. В организации считают, что нежелание людей участвовать в вакцинации может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут человечеством за десятилетия.
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