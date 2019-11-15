ФАС проверит, был ли картельный сговор всех перевозчиков Краснодара при повышении цен на проезд

Федеральная антимонопольная служба по Краснодарскому краю возбудила дело в отношении всех перевозчиков города

Об этом стало известно после поста в Typodar, опубликованного вечером 14 ноября. В нем говорилось, что всех перевозчиков города подозревают в одновременном подъеме цен в июле 2019 года, когда проезд подорожал до 28 рублей.

В документе от 12 ноября, опубликованном в телеграм-канале «Туподара», указаны более 15 организаций (включая МУП «КТТУ»), которые могли нарушить п. 1 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Согласно приказу, антимонопольная служба создаст комиссию, которая рассмотрит вероятность нарушения законодательства.