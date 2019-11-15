ФАС проверит, был ли картельный сговор всех перевозчиков Краснодара при повышении цен на проезд
Федеральная антимонопольная служба по Краснодарскому краю возбудила дело в отношении всех перевозчиков города
Об этом стало известно после поста в Typodar, опубликованного вечером 14 ноября. В нем говорилось, что всех перевозчиков города подозревают в одновременном подъеме цен в июле 2019 года, когда проезд подорожал до 28 рублей.
В документе от 12 ноября, опубликованном в телеграм-канале «Туподара», указаны более 15 организаций (включая МУП «КТТУ»), которые могли нарушить п. 1 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». Согласно приказу, антимонопольная служба создаст комиссию, которая рассмотрит вероятность нарушения законодательства.
В пресс-службе УФАС России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру подтвердили тот факт, что ведомство завело дело в отношении всех городских перевозчиков.
Ранее ФАС уже вмешивалась в дела между перевозчиками и мэрией Краснодара. В сентябре антимонопольная служба не разрешила мэрии Краснодара запрещать рекламу на городском транспорте после того, как месяцем ранее департамент транспорта опубликовал рекомендательный документ, согласно которому перевозчики должны были постепенно ликвидировать рекламу на бортах транспорта. Последние не согласились с регламентом и обратились в ФАС, а там заключили, что рекомендация мэрии незаконна.
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю возбудило дело в отношении всех перевозчиков Краснодара. Их подозревают в картельном сговоре, в результате которого с 8 июля 2019 года они одновременно подняли тариф за проезд до 28 рублей. Перевозчикам, необоснованно завысившим тариф, грозит штраф и пересмотр тарифа.
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