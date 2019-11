ФАС проверит, был ли картельный сговор всех перевозчиков Краснодара при повышении цен на проезд

View this post on Instagram

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю возбудило дело в отношении всех перевозчиков Краснодара. Их подозревают в картельном сговоре, в результате которого с 8 июля 2019 года они одновременно подняли тариф за проезд до 28 рублей. Перевозчикам, необоснованно завысившим тариф, грозит штраф и пересмотр тарифа.