ФАС не разрешила властям Краснодара запрещать рекламу на транспорте. В мэрии говорят, что ничего не запрещают
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила власти Краснодара о незаконности норматива о внешнем виде общественного транспорта
В августе департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара представил общий регламент для всех городских маршрутов общественного транспорта. В нем отображены правила информационного оформления остановок, салона и бортов общественного транспорта. В мэрии города сообщили, что договорились с перевозчиками о постепенной ликвидации наружной рекламы на бортах транспорта.
После этого Союз транспортников Кубани и рекламное агентство «Максмедиа» обратились в Федеральную монопольную службу по Краснодарскому краю с просьбой проверить действия городского департамента транспорта и дорожного хозяйства. Заявителей не устроило то, что ведомство рекомендовало до 1 сентября отказаться от наружной рекламы на бортах городского транспорта.
В региональном управлении ФАС рекомендацию сочли незаконной, поскольку она противоречит закону «О защите конкуренции» и может навредить интересам хозяйствующих объектов. ФАС выдало департаменту транспорта и дорожного хозяйства предупреждение о недопустимости нарушения закона и пригрозило антимонопольным делом руководителю департамента Владимиру Архипову, если до 1 октября решение об отказе от рекламы не отменят, сообщил «Комменсантъ».
18 сентября в телеграм-канале администрации Краснодара замглавы Краснодара Артема Доронина. прокомментировал ситуацию. Он указал на то, что регламент — это не правовой акт и что он не имеет юридической силы.
«Мы разработали эти нормативы, прежде всего, для удобства пассажиров. Кроме того, единый стиль общественного транспорта позволит сократить количество визуального мусора в Краснодаре. С нами согласились не только специалисты КТТУ, но и ряд частных перевозчиков. Транспортники согласны избавляться от рекламы на бортах, как только истекут сроки рекламных контрактов», — цитирует Доронина пресс-служба городской администрации.
Вице-мэр добавил, что информационные стикеры в салоне общественного транспорта приведут в соответствие с регламентом по мере замены уже существующих наклеек и обновлению подвижного состава.
В мэрии заявили, что готовы при необходимости защищать свою позицию в суде.
Читайте также
Как построили и забыли Щелкинскую АЭС
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.