ФАС не разрешила властям Краснодара запрещать рекламу на транспорте. В мэрии говорят, что ничего не запрещают

В августе департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара представил общий регламент для всех городских маршрутов общественного транспорта. В нем отображены правила информационного оформления остановок, салона и бортов общественного транспорта. В мэрии города сообщили, что договорились с перевозчиками о постепенной ликвидации наружной рекламы на бортах транспорта.

После этого Союз транспортников Кубани и рекламное агентство «Максмедиа» обратились в Федеральную монопольную службу по Краснодарскому краю с просьбой проверить действия городского департамента транспорта и дорожного хозяйства. Заявителей не устроило то, что ведомство рекомендовало до 1 сентября отказаться от наружной рекламы на бортах городского транспорта.

В региональном управлении ФАС рекомендацию сочли незаконной, поскольку она противоречит закону «О защите конкуренции» и может навредить интересам хозяйствующих объектов. ФАС выдало департаменту транспорта и дорожного хозяйства предупреждение о недопустимости нарушения закона и пригрозило антимонопольным делом руководителю департамента Владимиру Архипову, если до 1 октября решение об отказе от рекламы не отменят, сообщил «Комменсантъ».

18 сентября в телеграм-канале администрации Краснодара замглавы Краснодара Артема Доронина. прокомментировал ситуацию. Он указал на то, что регламент — это не правовой акт и что он не имеет юридической силы.

«Мы разработали эти нормативы, прежде всего, для удобства пассажиров. Кроме того, единый стиль общественного транспорта позволит сократить количество визуального мусора в Краснодаре. С нами согласились не только специалисты КТТУ, но и ряд частных перевозчиков. Транспортники согласны избавляться от рекламы на бортах, как только истекут сроки рекламных контрактов», — цитирует Доронина пресс-служба городской администрации.

Вице-мэр добавил, что информационные стикеры в салоне общественного транспорта приведут в соответствие с регламентом по мере замены уже существующих наклеек и обновлению подвижного состава.

В мэрии заявили, что готовы при необходимости защищать свою позицию в суде.