Проезд в маршрутках Краснодара подорожает до 28 рублей
В Краснодаре с 8 июля увеличится стоимость проезда в маршрутках
С 8 июля проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах краевого центра подорожает на 2 рубля — до 28 рублей. После повышения цен КТТУ планирует погасить долги и направить деньги на развитие предприятия. Также в городе отменят скидку на проезд по транспортной карте.
5 июля стало известно, что с 8 июля также увеличится стоимость проезда в маршрутках — также до 28 рублей. Об этом порталу Юга.ру рассказал директор союза транспортников Кубани Илья Брижак. По его словам, повышение стоимости проезда связано с увеличением расходов на ГСМ, запчасти и другие необходимые вещи.
«То, что у перевозчиков нерегулируемые тарифы, не значит, что они могут бесконтрольно и необоснованно обогащаться за счет жителей города. Они обязаны уведомлять обо всех изменениях в стоимости», — подчеркнул Брижак.
Ранее администрация Краснодара сравнила стоимость проезда в общественном транспорте краевой столицы с другими крупными городами России. Выяснилось, что цены выше только в Москве, Санкт-Петербурге и Омске.
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