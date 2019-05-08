В Адыгее на 22% увеличат площадь посевов риса
В Адыгее в 2019 году площадь посевов риса увеличат на 1,5 тыс. га, что на 22% больше, чем годом ранее
В 2017 году посевные площади риса составляли 5,1 тыс. га, в 2018 году — почти 6,7 тыс. га, в 2019-м общая площадь посевов доведут до 8,2 тыс. га, сообщили 8 мая в министерстве сельского хозяйства Адыгеи.
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«Хозяйства приступили к севу риса. Уже посеяно около 3 тыс. га. Лидером по выращиванию риса остается Тахтамукайский район, активно развивают рисоводство в Красногвардейском, Теучежском и Шовгеновском районах», — рассказали порталу Юга.ру в минсельхозе республики.
В прошлом году валовой сбор риса составил около 35 тыс. тонн. В этом году ожидается увеличение урожая.
«Для гарантированного получения урожая на рисовой системе проведены ремонтно-мелиоративные мероприятия: чистка и оправка каналов, капитальная планировка чеков, ремонт гидротехнических сооружений и насосных станций», — заключили в минсельхозе Адыгеи.
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