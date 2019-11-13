«Краснодар» на своем стадионе проведет товарищеский матч с «Ростовом»

«Берем свободное воскресенье, добавляем два южных клуба Премьер-лиги, приправляем огненной поддержкой и встречаемся на красавце-стадионе», — рассказали в пресс-службе черно-зеленых.

Игра состоится 17 ноября в 16:00 на арене «Краснодара». Входы стадиона откроются за 2 часа до матча — в 14:00.

Бесплатные билеты можно будет получить в кассах стадиона (по два в руки). Владельцы сезонных абонементов смогут пройти на свои места. Напомним, кассы работают по будням с 9:00 до 19:00, по выходным — с 10:00 до 18:00.

Фанаты «Ростова» смогут получить бесплатные билеты на гостевой сектор у специалиста по работе с болельщиками в своем клубе. Пройти на фан-сектор можно будет через вход № 1.