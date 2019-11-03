«Краснодар» в последние минуты матча ушел от поражения от «Ростова» в южном дерби

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Футбольный клуб «Краснодар» 3 ноября сыграл с «Ростовом» в матче чемпионата России

Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги состоялась в Краснодаре и завершилась победой гостей — 2:2.

Счет на 34-й минуте открыл полузащитник «Ростова» Алексей Ионов. На 41-й минуте он оформил дубль. В дополнительное время Ивану Игнатьеву удалось отыграть один мяч, а через минуту Урош Спайич сравнял счет и увел команду хозяев от поражения.

Артур Каратай оправдывает тактику «Краснодара» в последних матчах:

Матч на стадионе «Краснодар» прошел при аншлаге: на трибунах собрались 34 тыс. 265 зрителей.

В следующем туре РПЛ команда Мурада Мусаева 10 ноября на выезде встретится с московским «Локомотивом», а ростовчане на своем поле примут «Тамбов».

Краснодар РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Ростов» Футбол

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