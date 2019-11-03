«Краснодар» в последние минуты матча ушел от поражения от «Ростова» в южном дерби

В следующем туре РПЛ команда Мурада Мусаева 10 ноября на выезде встретится с московским «Локомотивом», а ростовчане на своем поле примут «Тамбов».

Счет на 34-й минуте открыл полузащитник «Ростова» Алексей Ионов. На 41-й минуте он оформил дубль. В дополнительное время Ивану Игнатьеву удалось отыграть один мяч, а через минуту Урош Спайич сравнял счет и увел команду хозяев от поражения.

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