«Краснодар» в последние минуты матча ушел от поражения от «Ростова» в южном дерби
Футбольный клуб «Краснодар» 3 ноября сыграл с «Ростовом» в матче чемпионата России
Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги состоялась в Краснодаре и завершилась победой гостей — 2:2.
Счет на 34-й минуте открыл полузащитник «Ростова» Алексей Ионов. На 41-й минуте он оформил дубль. В дополнительное время Ивану Игнатьеву удалось отыграть один мяч, а через минуту Урош Спайич сравнял счет и увел команду хозяев от поражения.
Артур Каратай оправдывает тактику «Краснодара» в последних матчах:
Матч на стадионе «Краснодар» прошел при аншлаге: на трибунах собрались 34 тыс. 265 зрителей.
В следующем туре РПЛ команда Мурада Мусаева 10 ноября на выезде встретится с московским «Локомотивом», а ростовчане на своем поле примут «Тамбов».
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