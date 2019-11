В Краснодаре после регулировки светофоров в районе улицы Красных Партизан скопились пробки

View this post on Instagram

Последствия изменений в работе светофора на пересечении Академика Трубилина и Красных Партизан ⠀ «Как оказалось, утро доброе не для всех. Все также стоит участок дороги Академика Трубилина до Красных Партизан. А время, совсем не "пробочное" для этого участка. На часах 10:50», — пишет автор фото. ⠀ На момент публикации, судя по данным Яндекса, лучше еще не стало. На Красных Партизан тоже собралась пробка. ⠀ «По Академика Трубилина от перекрестка с Северной теперь 20 минут ехать до Красных Партизан. Это прям сейчас. Так что ничего лучше не становится. Раньше в это время машин не было никогда. Разве если только ДТП», — комментирует ситуацию наша подписчица. А ведь этот отрезок пешком минут за 12 можно пройти.