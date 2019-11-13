В Краснодаре после регулировки светофоров в районе улицы Красных Партизан скопились пробки
В Краснодаре с утра 13 ноября образовались пробки в районе пересечения улиц Красных Партизан и Академика Трубилина
Накануне, 12 ноября, на перекрестке двух этих улиц отрегулировали светофоры, чтобы снизить аварийность. Ранее, чтобы повернуть налево, машины двигались одновременно с пешеходами, для которых наступал зеленый свет. Водители должны были уступать им дорогу. После нововведения движение транспорта и людей разграничили — сначала идут пешеходы, а затем едут машины, когда для них загорается стрелка левого поворота.
13 ноября в паблике «Типичный Краснодар» появилась запись о том, что улица Трубилина стоит в сторону Красных Партизан, хотя «время совсем не пробочное» для этого участка.
Смотрите карту:
Около 13:00 в «Яндекс.Пробках» улица Трубилина от Головатого до Красных Партизан была отмечена бордовым цветом (скорость движения — 3 км/ч). На улице Каляева, по которой можно объехать пробку, поток двигался со скоростью 5 км/час. Обе пробки, согласно сервису, нехарактерны для этого времени — обычно дороги в этот период более свободны.
Спустя полтора часа и на Трубилина, и на Каляева от Власова в сторону Красных Партизан держалась пробка со скоростью 5 км/час. Это также нетипично для этого участка дороги в середине дня. На момент публикации новости ситуация в районе Красных Партизан также оставалась затрудненной. Сервис «Яндекс.Терминал» отметил, что траффик был выше на 2 балла выше обычного.
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Последствия изменений в работе светофора на пересечении Академика Трубилина и Красных Партизан ⠀ «Как оказалось, утро доброе не для всех. Все также стоит участок дороги Академика Трубилина до Красных Партизан. А время, совсем не "пробочное" для этого участка. На часах 10:50», — пишет автор фото. ⠀ На момент публикации, судя по данным Яндекса, лучше еще не стало. На Красных Партизан тоже собралась пробка. ⠀ «По Академика Трубилина от перекрестка с Северной теперь 20 минут ехать до Красных Партизан. Это прям сейчас. Так что ничего лучше не становится. Раньше в это время машин не было никогда. Разве если только ДТП», — комментирует ситуацию наша подписчица. А ведь этот отрезок пешком минут за 12 можно пройти.
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