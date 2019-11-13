В Краснодаре после регулировки светофоров в районе улицы Красных Партизан скопились пробки

Накануне, 12 ноября, на перекрестке двух этих улиц отрегулировали светофоры, чтобы снизить аварийность. Ранее, чтобы повернуть налево, машины двигались одновременно с пешеходами, для которых наступал зеленый свет. Водители должны были уступать им дорогу. После нововведения движение транспорта и людей разграничили — сначала идут пешеходы, а затем едут машины, когда для них загорается стрелка левого поворота.

13 ноября в паблике «Типичный Краснодар» появилась запись о том, что улица Трубилина стоит в сторону Красных Партизан, хотя «время совсем не пробочное» для этого участка.