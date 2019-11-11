В день приезда Нурмагомедова в Краснодар на улице Дзержинского образовалась пробка

Загруженность дорог краевой столицы утром составила 5 баллов, как и обычно. Однако улица Дзержинского в сторону центра застряла в 8-балльной пробке, Северная, Тургенева и Красных Партизан — в 7-балльной.

Нехарактерно большая пробка скопилась на улице Дзержинского из центра — 3 балла, что на 2 балла больше обычного.

Крупнейшими пробками сегодня утром были: