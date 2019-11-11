В день приезда Нурмагомедова в Краснодар на улице Дзержинского образовалась пробка
Сервис «Яндекс.Пробки» рассказал о самых загруженных участках дорог Краснодара утром 11 ноября
Загруженность дорог краевой столицы утром составила 5 баллов, как и обычно. Однако улица Дзержинского в сторону центра застряла в 8-балльной пробке, Северная, Тургенева и Красных Партизан — в 7-балльной.
Нехарактерно большая пробка скопилась на улице Дзержинского из центра — 3 балла, что на 2 балла больше обычного.
Крупнейшими пробками сегодня утром были:
- 8:16 — пробка на улице Дзержинского от 3-й Трудовой до Кореновской длиной 3,9 км продержалась 1 час 20 минут;
- 7:44 — затор на улицах Мачуги, Трамвайной, Ставропольской от Благоева до Стасова растянулся на 3,3 км и продержался 1 час 50 минут;
- 8:48 — на Тургеневском шоссе и Тургеневском мосту от въезда в торговые центры до улицы Калинина машины стояли 2 часа 10 минут. Длина пробки — 3,2 км;
- 8:52 — участок улицы Северная от Передовой до Рашпилевской длиной 3,1 км машины преодолевали за 2 часа 10 минут;
- 8:44 — пробка на улицах Калинина, Академика Лукьяненко от Западного Обхода до Красных Партизан протяженностью 2,9 км продержалась 2 часа.
Напомним, сегодня в 11:00 в мегацентре «Красная площадь» боец Хабиб Нурмагомедов открыл именную звезду на аллее славы и провел автограф-сессию.
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