В Сочи иномарка снесла забор и заехал в аэропорт
В Сочи 7 ноября водитель автомобиля заехал на территорию международного аэропорта
Авария случилась ночью на улице Авиационной в Адлерском районе. По предварительным данным, водитель BMW не удержал машину на закруглении дороги, снес металлический забор и вылетел на территорию международного аэропорта. Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев сообщил порталу Юга.ру, что водитель не пострадал. Он скрылся с места ДТП, бросив машину.
В пресс-службе Международного аэропорта Сочи порталу Юга.ру уточнили, что ДТП произошло в 22:42.
«Служба безопасности аэропорта намерена передать брошенный автомобиль ГИБДД города Сочи. Правоохранительные органы начали расследование инцидента», — заключила представитель пресс-службы.
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Совершил посадку в аэропорту Необычное ДТП произошло в ночь со среды на четверг на улице Авиационная Адлерского района. По предварительным данным, водитель, управляя легковым автомобилем марки «БМВ» не справился с управлением на закруглении дороги, перелетел кювет, снес забор и приземлился на газон в аэропорту Сочи. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего выясняются. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️
Как писали Юга.ру, в августе в Сочи водитель машины Jaguar пытался заехать на территорию санатория и снес забор.
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