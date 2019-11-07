В Сочи иномарка снесла забор и заехал в аэропорт

Авария случилась ночью на улице Авиационной в Адлерском районе. По предварительным данным, водитель BMW не удержал машину на закруглении дороги, снес металлический забор и вылетел на территорию международного аэропорта. Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев сообщил порталу Юга.ру, что водитель не пострадал. Он скрылся с места ДТП, бросив машину.

В пресс-службе Международного аэропорта Сочи порталу Юга.ру уточнили, что ДТП произошло в 22:42.

«Служба безопасности аэропорта намерена передать брошенный автомобиль ГИБДД города Сочи. Правоохранительные органы начали расследование инцидента», — заключила представитель пресс-службы.