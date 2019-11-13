В России сократили рабочие часы для сельчанок
Президент России Владимир Путин 12 ноября подписал закон об уменьшении рабочей недели для женщин на селе
Соответствующий документ, вносящий изменения в Трудовой кодекс РФ, появился на портале правовой информации. Согласно нему, женщине, находящейся в сельской местности, сократили время работы до 36 часов в неделю. При этом зарплата выплачивается в прежнем размере.
Помимо этого, федеральный закон гарантирует право женщин в селах на повышенную зарплату, если по условиям труда их рабочий день разделен на части.
Как ранее писали Юга.ру, Госдума в июле в третьем чтении приняла поправки в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Новые поправки расширили круг получателей ежемесячных выплат и увеличили возраст ребенка, родители которого могут получать пособия. В октябре стало известно, что Минтруд намерен лишить детского пособия родителей, которые слишком много работают.
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