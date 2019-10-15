Минтруд намерен лишить детского пособия родителей, которые слишком много работают

Ведомство опубликовало законопроект об изменении условий выплаты пособия по уходу за детьми до полутора лет. Если поправки примут, на пособие сможет претендовать только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и при этом уделяет ему достаточно времени.

«Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», — указано в документе.

Это означает, что в случае, если родитель будет проводить на работе с неполными рабочими условиями больше времени, чем с ребенком, получать пособие он не должен.

Сейчас в законе не обозначены какие-либо ограничения по продолжительности неполного рабочего времени, рассказали РБК в Минтруде. По закону, право на ежемесячное пособие сохраняется в любом случае, если работающий на условиях неполного рабочего времени родитель либо опекун сам следит за ребенком.