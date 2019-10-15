Минтруд намерен лишить детского пособия родителей, которые слишком много работают
Министерство труда опубликовало проект, в котором работающих родителей предлагается лишить пособия по уходу за ребенком
Ведомство опубликовало законопроект об изменении условий выплаты пособия по уходу за детьми до полутора лет. Если поправки примут, на пособие сможет претендовать только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и при этом уделяет ему достаточно времени.
«Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», — указано в документе.
Это означает, что в случае, если родитель будет проводить на работе с неполными рабочими условиями больше времени, чем с ребенком, получать пособие он не должен.
Сейчас в законе не обозначены какие-либо ограничения по продолжительности неполного рабочего времени, рассказали РБК в Минтруде. По закону, право на ежемесячное пособие сохраняется в любом случае, если работающий на условиях неполного рабочего времени родитель либо опекун сам следит за ребенком.
Мнение финансиста Романа Иноземцева:
В Минтруде объяснили, что инициатива направлена против злоупотреблений законом. По мнению специалистов ведомства, сокращение рабочего времени на 5, 10, 30 или 60 минут не может считаться реальным уменьшением рабочего дня, при котором положены пособия. При этом иногда сокращение рабочего времени существует только формально, в то время как родитель продолжает трудиться полноценно и при этом не уделять время ребенку.
«В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом», — резюмировали в министерстве.
Профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов заявил, что инициатива связана с экономией бюджетных средств. Он отметил, что работа во время отпуска по уходу за ребенком — это во многом вынужденная мера, и что если власти действительно хотят, чтобы женщины полноценно воспитывали детей, размер пособий наоборот надо увеличивать.
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман уточнила в своем фейсбуке, что введение запрещает любую подработку.
«Чтобы вы со своим младенцем, значит, не сильно озолотились в декрете за государственный счет, если вдруг научились подрабатывать в интернете или какие-нибудь пирожки печь на продажу», — подытожила Шульман.
Напомним, в июле Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». В результате расширился круг тех, кто может получать пособие, а возраст ребенка, родители которого должны получать выплаты, увеличился с полутора до трех лет. Сейчас деньги платят за детей до полутора лет, а с полутора лет до трех детское пособие составляет 50 рублей.
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