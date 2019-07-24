В России в 2020 году выделят 75 млрд рублей на пособия за детей до трех лет
Государственная Дума России 24 июля приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Новые поправки в закон расширили круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Теперь для получения денег доход каждого члена семьи должен быть менее двукратного прожиточного минимума для трудоспособного населения. Сейчас он составляет 11 тыс. 69 рублей.
Кроме того, родители смогут получать выплаты, пока ребенку не исполнится три года. Сейчас деньги платят за детей до полутора лет, а с полутора лет до трех детское пособие составляет всего 50 рублей, сообщили на официальном сайте Государственной Думы России.
Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что выплаты смогут получить около 70% семей, где родился первый или второй ребенок.
На реализацию закона направят 74,9 млрд рублей — из них дополнительно из федерального бюджета выделят 16,5 млрд рублей (в федеральном бюджете на 2020 год на данные цели предусмотрено 58,4 млрд рублей).
Как сообщали Юга.ру, в июле президент Владимир Путин распорядился разработать механизмы помощи малообеспеченным семьям путем предоставления жилья без передачи в собственность.
Четыре человека из Краснодара и Ростова поделились личным опытом и лайфхаками
Люди с ограниченными возможностями тоже смогут участвовать
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.