В России в 2020 году выделят 75 млрд рублей на пособия за детей до трех лет

Новые поправки в закон расширили круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка. Теперь для получения денег доход каждого члена семьи должен быть менее двукратного прожиточного минимума для трудоспособного населения. Сейчас он составляет 11 тыс. 69 рублей.

Кроме того, родители смогут получать выплаты, пока ребенку не исполнится три года. Сейчас деньги платят за детей до полутора лет, а с полутора лет до трех детское пособие составляет всего 50 рублей, сообщили на официальном сайте Государственной Думы России.