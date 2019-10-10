ВСК стала официальным страховщиком Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба»

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Страховой дом ВСК 1 октября подписал договор об официальном партнерстве со Всероссийским клубом юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова

Для хоккейного клуба компания ВСК разработала эксклюзивный страховой тариф, поддерживая юных хоккеистов и развитие спорта в стране.

Согласно положению хоккейного клуба, участвовать в соревнованиях можно только при наличии у игроков договора о страховании жизни и здоровья с обязательным расширением на занятия спортом и указанием вида спорта — хоккей, который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.

Полис ВСК включает защиту от разных повреждений и травм, инвалидности и смерти и действует 12 месяцев. Страховая программа ВСК распространяется на весь мир, за исключением зон военных действий.

После регистрации на сайте Клуба «Золотая шайба» есть возможность загрузить в профиль копию действующего страхового полиса или купить новый, заполнив форму и оплатив онлайн. Страховой полис автоматически загрузится в профиль после оплаты.

«Совместный проект с клубом "Золотая шайба" — один из примеров инновационного подхода к обеспечению страховой защиты. Юные спортсмены получают доступ к современным сервисам онлайн-страхования от несчастных случаев. Для нас это новое интересное направление развития, где мы готовы предлагать клиентам лучшие онлайн-технологии на рынке», — прокомментировал председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк.

Как писали Юга.ру, в июле ВСК совместно с футболистом Игорем Акинфеевым запустила социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых спортсменов.

Бизнес-сообщество Страхование Хоккей

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Новым прокурором Северной Осетии может стать зампрокурора Пензенской области
ФСБ сообщила о задержании экстремиста, готовившего взрыв в Крыму
В Кабардино-Балкарии полицейский избил парней, чтобы добиться признания в краже
Российские авиакомпании просят спасти их от иностранных недорогих конкурентов
«Ласточку» из Майкопа в Адлер отменят до декабря из-за ремонта тоннеля
Застройщика из Сочи посадили на два года за обман дольщиков на 35 млн рублей

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале