ВСК стала официальным страховщиком Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба»

Для хоккейного клуба компания ВСК разработала эксклюзивный страховой тариф, поддерживая юных хоккеистов и развитие спорта в стране.

Согласно положению хоккейного клуба, участвовать в соревнованиях можно только при наличии у игроков договора о страховании жизни и здоровья с обязательным расширением на занятия спортом и указанием вида спорта — хоккей, который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.

Полис ВСК включает защиту от разных повреждений и травм, инвалидности и смерти и действует 12 месяцев. Страховая программа ВСК распространяется на весь мир, за исключением зон военных действий.

После регистрации на сайте Клуба «Золотая шайба» есть возможность загрузить в профиль копию действующего страхового полиса или купить новый, заполнив форму и оплатив онлайн. Страховой полис автоматически загрузится в профиль после оплаты.

«Совместный проект с клубом "Золотая шайба" — один из примеров инновационного подхода к обеспечению страховой защиты. Юные спортсмены получают доступ к современным сервисам онлайн-страхования от несчастных случаев. Для нас это новое интересное направление развития, где мы готовы предлагать клиентам лучшие онлайн-технологии на рынке», — прокомментировал председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк.

Как писали Юга.ру, в июле ВСК совместно с футболистом Игорем Акинфеевым запустила социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых спортсменов.