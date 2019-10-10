ВСК стала официальным страховщиком Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба»
Страховой дом ВСК 1 октября подписал договор об официальном партнерстве со Всероссийским клубом юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова
Для хоккейного клуба компания ВСК разработала эксклюзивный страховой тариф, поддерживая юных хоккеистов и развитие спорта в стране.
Согласно положению хоккейного клуба, участвовать в соревнованиях можно только при наличии у игроков договора о страховании жизни и здоровья с обязательным расширением на занятия спортом и указанием вида спорта — хоккей, который представляется в комиссию по допуску участников в день приезда на соревнования.
Полис ВСК включает защиту от разных повреждений и травм, инвалидности и смерти и действует 12 месяцев. Страховая программа ВСК распространяется на весь мир, за исключением зон военных действий.
После регистрации на сайте Клуба «Золотая шайба» есть возможность загрузить в профиль копию действующего страхового полиса или купить новый, заполнив форму и оплатив онлайн. Страховой полис автоматически загрузится в профиль после оплаты.
«Совместный проект с клубом "Золотая шайба" — один из примеров инновационного подхода к обеспечению страховой защиты. Юные спортсмены получают доступ к современным сервисам онлайн-страхования от несчастных случаев. Для нас это новое интересное направление развития, где мы готовы предлагать клиентам лучшие онлайн-технологии на рынке», — прокомментировал председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк.
Как писали Юга.ру, в июле ВСК совместно с футболистом Игорем Акинфеевым запустила социальный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых спортсменов.
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