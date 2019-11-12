На ж/д путях в Краснодаре сгорела машина

Сообщение о том, что на улице Тихорецкой горит иномарка, поступило в МЧС в 22:57. На место выехали девять спасателей на двух пожарных машинах. Огонь на площади 5 кв. метров потушили в 23:10, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В паблике Typodar «ВКонтакте» опубликовали видео тушения автомобиля. После того, как пожар ликвидировали, спасателям и очевидцам пришлось перевернуть машину на бок и вытолкнуть ее с путей перед приближающимся поездом.

Пресс-секретарь Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте Наталья Олефиренко сообщила порталу Юга.ру, что водитель Toyota Corolla, который не значился владельцем этой машиной, решил переехать железнодорожные пути в неположенном месте и застрял на них. После этого он скрылся. Причины пожара пока не ясны, их устанавливают.