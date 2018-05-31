При перевозке изъятых у полковника Захарченко денег пропали несколько миллионов долларов

Следствие проводит проверку по факту исчезновения нескольких миллионов долларов, изъятых у арестованного экс-сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко

По данным источника «Интерфакса», пропали около 3 млн евро.

«Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения», — рассказал источник.

По информации РЕН ТВ, исчезли около 5 млн долларов. В распоряжении телеканала оказалась копия документа, в котором СК просит Сбербанк сообщить о сотрудниках, пересчитывавших изъятые деньги. Средства, которые хранились в 44 коробках, пересчитывались в течение нескольких дней — с 27 апреля по 2 мая.

Под подозрение попали как сотрудники кассово-инкассаторского центра, так и инкассаторы и полицейские, перевозившие наличность. Также СКР проверит условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.

Как сообщали Юга.ру, начальник управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в июле 2017 года в рамках дела о коррупционных связях руководства СКР и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). При обысках у него нашли более 9 млрд рублей. Впоследствии его имущество было конфисковано судом.