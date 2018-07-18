В Ростовской области выставлен на продажу Mercedes полковника Захарченко

Выставлен на продажу Mercedes-Benz полковника Дмитрия Захарченко, начальная стоимость автомобиля — 986 тысяч рублей.

Согласно сообщению территориального управления Росимущества по Ростовской области, Mercedes-Benz E250 CGI был выпущен в 2010 году, местонахождение автомобиля — город Волгодонск Ростовской области.

Начальная стоимость иномарки — 986 тысяч рублей. Автомобиль будет продан через электронный конкурс на площадке «Сбербанк-АСТ».

Как сообщали Юга.ру, начальник управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан в июле 2017 года в рамках дела о коррупционных связях руководства СКР и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). При обысках у него нашли более 9 млрд рублей. Впоследствии его имущество было конфисковано судом.

Захарченко родился в Ростовской области.