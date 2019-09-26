На Кубани застройщики обманули дольщиков 192 квартир

В Краснодарском крае будут судить мужчин, которые обманули дольщиков из Краснодара и Армавира на 290 млн рублей

По версии следствия, с августа 2012 по февраль 2018 года четверо учредителей и руководителей строительных организаций вели строительство 12 многоквартирных домов в Армавире и Краснодаре. Для этих целей по договорам долевого участия они привлекли деньги жителей края на сумму более 290 млн рублей, продав им 192 квартиры. При этом восемь домов строились без разрешительных документов.

Сейчас одну из многоэтажек в Армавире ввели в эксплуатацию, еще один дом находится на завершающей стадии строительства. Суды приняли решения о сносе самовольных застроек.

Кроме того, один из обвиняемых по поддельным документам незаконно получил более 50 млн рублей в кредит в банке. После этого он легализовал деньги через сделки купли-продажи земельных участков.

Мужчин обвинили в совершении 17 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Одного из них также обвинили по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств в особо крупном размере) и заключили под стражу. Кроме того, следствие арестовало имущество обвиняемых на сумму более 250 млн рублей, сообщили 26 сентября в пресс-службе прокуратуры Кубани.