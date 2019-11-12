«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» Дагестанскому центру медицины катастроф

Специалисты компании перевели шесть обычных телефонных номеров центра в виртуальные и объединили их цифровой станцией. Услуга предполагает возможность расширения сети.

«Перед нами стояла задача — создать надежную инфраструктуру для оперативного обмена данными по защищенному каналу. Ведь "Медицина катастроф” — это экстренная служба, от правильной организации ее работы зависит жизнь людей, находящихся в экстремальных условиях. На счету каждая минута, поэтому требования к качеству нашего сервиса максимально высокие. Уверен, что предложенное нами решение им соответствует», — отметил директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Ярахмедов.

«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» позволяет быстро и легко подключить виртуальный номер городского формата и организовать внутреннюю и внешнюю многоканальную телефонию, закрытую сеть, передачу информации и связь для аудиоконференции. Для подключения сервиса достаточно доступа к интернету.