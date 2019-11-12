«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» Дагестанскому центру медицины катастроф
«Ростелеком» подключил ГБУ «Дагестанский центр медицины катастроф» облачный сервис «Виртуальная АТС»
Специалисты компании перевели шесть обычных телефонных номеров центра в виртуальные и объединили их цифровой станцией. Услуга предполагает возможность расширения сети.
Интервью с топ-менеджером южного «Ростелекома»:
«Перед нами стояла задача — создать надежную инфраструктуру для оперативного обмена данными по защищенному каналу. Ведь "Медицина катастроф” — это экстренная служба, от правильной организации ее работы зависит жизнь людей, находящихся в экстремальных условиях. На счету каждая минута, поэтому требования к качеству нашего сервиса максимально высокие. Уверен, что предложенное нами решение им соответствует», — отметил директор Дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Ярахмедов.
«Виртуальная АТС» от «Ростелекома» позволяет быстро и легко подключить виртуальный номер городского формата и организовать внутреннюю и внешнюю многоканальную телефонию, закрытую сеть, передачу информации и связь для аудиоконференции. Для подключения сервиса достаточно доступа к интернету.
Читайте также:
«Теперь у Дагестанского центра медицины катастроф есть цифровая АТС, которая позволяет оперативно связываться с внутренними службами, внешними адресатами, получать сигналы об экстренной помощи и передавать голосовые сообщения. Одно из преимуществ — переадресация звонков на мобильное приложение личных телефонов. Теперь я могу дистанционно руководить медперсоналом, не теряя времени, координировать действия в ходе полета к месту ДТП или чрезвычайного происшествия, консультировать при необходимости, в том числе давать команду нужному лечебному учреждению о готовности принять пациентов», — рассказал главврач Дагестанского центра медицины катастроф Махмуд Карамирзаев.
«Ростелеком» обеспечивает интернетом и цифровыми сервисами уже 287 государственные организации и коммерческие компании республики Дагестан.
Читайте также
Санаторий «Лаба» отказал в возмещении ветерану и не вернул аванс
Адвокат рассказал подробности судебных разбирательств
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.