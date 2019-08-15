Для службы такси в Дагестане подключили новые цифровые услуги
«Ростелеком» в августе предоставил цифровые услуги новой диспетчерской службе такси «Плюс» в дагестанском Избербаше
Диспетчерской службе подключили услугу «Виртуальная АТС» (автоматическая телефонная станция), которая позволяет звонить через интернет. На ее основе сделали виртуальный контактный центр с многоканальным номером 8-800, сообщили 15 августа в пресс-службе «Ростелекома».
«Если необходим многоканальный телефон с голосовым меню, мы предлагаем "Виртуальную АТС", удовлетворяющую поставленным условиям. При этом всегда предоставляем возможность подключения ряда сопутствующих услуг по доступной цене», — пояснил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Артур Джабраилов.
Диспетчерская служба такси «Плюс» предлагает пассажирские перевозки в Избербаше и за его пределами. В парке компании 30 легковых автомобилей с разным комфортом. Ожидается, что цифровая инфраструктура с многоканальным кол-центром будет сполсобствовать развитию службы такси.
Директор диспетчерской службы такси «Плюс» Хайбулла Магомедов рассказал, что «Виртуальная АТС» поможет диспетчеру удаленно формировать заказ машин на основе времени работы, тарифов, оптимизации маршрута.
Узнать подробную информацию об услугах компании можно на сайте rt.ru, в офисах продаж «Ростелекома», у персональных менеджеров или по бесплатному телефону: 8-800-200-0-800.
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