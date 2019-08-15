Для службы такси в Дагестане подключили новые цифровые услуги

Диспетчерской службе подключили услугу «Виртуальная АТС» (автоматическая телефонная станция), которая позволяет звонить через интернет. На ее основе сделали виртуальный контактный центр с многоканальным номером 8-800, сообщили 15 августа в пресс-службе «Ростелекома».

«Если необходим многоканальный телефон с голосовым меню, мы предлагаем "Виртуальную АТС", удовлетворяющую поставленным условиям. При этом всегда предоставляем возможность подключения ряда сопутствующих услуг по доступной цене», — пояснил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Артур Джабраилов.

Диспетчерская служба такси «Плюс» предлагает пассажирские перевозки в Избербаше и за его пределами. В парке компании 30 легковых автомобилей с разным комфортом. Ожидается, что цифровая инфраструктура с многоканальным кол-центром будет сполсобствовать развитию службы такси.