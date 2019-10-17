в Новороссийске в лесу нашли полуголого пожилого мужчину с переохлаждением
В Новороссийске вечером 16 октября волонтеры поискового отряда нашли 78-летнего мужчину с переохлаждением
В село Глебовское под Новороссийском 16 октября в 21:40 вызвали бригаду скорой помощи. Там напротив заправки находился пожилой мужчина, которому требовалась медицинская помощь. Оказалось, в течение суток его искали родственники. Члены местного отряда «Лиза Алерт» нашли его в лесу и вынесли к заправке.
Фельдшеры установили, что у пенсионера переохлаждение. Мужчина находился в нижнем белье и лежал, свернувшись калачиком. Его укрыли специальным термопокрывалом, а после этого отвезли в горбольницу № 1 на осмотр, сообщили в инстаграме скорой медицинской помощи Новороссийска.
13 октября в Апшеронском районе из леса вывели 89-летнего местного жителя. А в Мостовском районе 16 октября спасатели нашли женщину, которая ушла в лес за грибами и заблудилась.
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