В Сочи машина насмерть сбила велосипедиста

Вечером 7 июля в Хостинском районе Сочи иностранец на велосипеде погиб под колесами автомобиля

Авария произошла в 22:30 недалеко от автобусной остановки «Зеленая роща».

«Водитель автомобиля Honda совершил наезд на велосипедиста, который, предположительно, двигался по дороге в попутном направлении. Велосипедист от полученных травм скончался на месте», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Велосипедист приехал в Сочи из Германии, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.

Как писали Юга.ру, в Успенском районе в апреле машина насмерть сбила подростка на велосипеде.