В Сочи машина насмерть сбила велосипедиста

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 7 июля в Хостинском районе Сочи иностранец на велосипеде погиб под колесами автомобиля

Авария произошла в 22:30 недалеко от автобусной остановки «Зеленая роща».

«Водитель автомобиля Honda совершил наезд на велосипедиста, который, предположительно, двигался по дороге в попутном направлении. Велосипедист от полученных травм скончался на месте», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Велосипедист приехал в Сочи из Германии, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на информированный источник.

Как писали Юга.ру, в Успенском районе в апреле машина насмерть сбила подростка на велосипеде.

Велоспорт ДТП смерть Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Шуховской башне в Краснодаре открылась выставка художника Sad Face
Кубанская гандболистка утонула в Польше
В центре Краснодара на два дня выключили светофор
Экс-глава Ингушетии Евкуров назначен замминистра обороны России
Льготы на проезд для студентов и школьников в Краснодаре сохранят на все лето
В продаже появились билеты на первый домашний матч «Краснодара»

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале