Краснодарец потребовал через суд признать недействительными два пункта краевого закона о митингах

Краснодарец Виктор Чириков, участвовавший в движении «Открытая Россия», 24 мая подал в краевой суд заявление, в котором попросил признать две части регионального закона о митингах недействительными

Закон № 1715-КЗ «Об обеспечении условий реализации права граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Краснодарском крае» действует с апреля 2009 года. Его действующая редакция — от ноября 2017 года.

Интересы Виктора Чирикова представляет адвокат Юлия Федотова, работающая от проекта «Правозащита Открытки». Она рассказала порталу Юга.ру, что в законе есть две нормы, противоречащие российскому законодательству и международному праву. Первая норма касается мест проведения публичных мероприятий.

«В соответствии с краевым законом запрещено проведение шествий по тротуарам. Возникает тогда закономерный вопрос: а где их проводить? Также нельзя проводить митинги или акции в 50 метрах от государственных учреждений и школ. Но Краснодар достаточно узко построен, и поэтому в центре это будет невозможно сделать», — пояснила юрист.

По ее словам, еще одно положение закона заставляет гражданина согласовывать мероприятие, даже когда оно проводится в гайд-парках (площадках для публичных мероприятий). Но по федеральному законодательству в гайд-парках можно проводить запланированные мероприятия до 100 человек без подачи уведомления.

«Это противоречит нормам федерального закона № 54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 2004 года, и поэтому, мне кажется, указанные положения должны быть отменены», — сказала адвокат.

Федотова отметила, что Чириков, являясь представителем «Открытой России», решил подать заявление в связи с тем, что ему несколько раз отказывали в согласовании митингов и акций именно по этим мотивам.