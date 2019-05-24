Краснодарец потребовал через суд признать недействительными два пункта краевого закона о митингах
Краснодарец Виктор Чириков, участвовавший в движении «Открытая Россия», 24 мая подал в краевой суд заявление, в котором попросил признать две части регионального закона о митингах недействительными
Закон № 1715-КЗ «Об обеспечении условий реализации права граждан на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Краснодарском крае» действует с апреля 2009 года. Его действующая редакция — от ноября 2017 года.
Интересы Виктора Чирикова представляет адвокат Юлия Федотова, работающая от проекта «Правозащита Открытки». Она рассказала порталу Юга.ру, что в законе есть две нормы, противоречащие российскому законодательству и международному праву. Первая норма касается мест проведения публичных мероприятий.
«В соответствии с краевым законом запрещено проведение шествий по тротуарам. Возникает тогда закономерный вопрос: а где их проводить? Также нельзя проводить митинги или акции в 50 метрах от государственных учреждений и школ. Но Краснодар достаточно узко построен, и поэтому в центре это будет невозможно сделать», — пояснила юрист.
По ее словам, еще одно положение закона заставляет гражданина согласовывать мероприятие, даже когда оно проводится в гайд-парках (площадках для публичных мероприятий). Но по федеральному законодательству в гайд-парках можно проводить запланированные мероприятия до 100 человек без подачи уведомления.
«Это противоречит нормам федерального закона № 54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" от 2004 года, и поэтому, мне кажется, указанные положения должны быть отменены», — сказала адвокат.
Федотова отметила, что Чириков, являясь представителем «Открытой России», решил подать заявление в связи с тем, что ему несколько раз отказывали в согласовании митингов и акций именно по этим мотивам.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года Чириков в соцсетях пригласил «армян из Армении» на акцию протеста. Его арестовали за организацию митинга.
Напомним, в 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными зарегистрированную в Великобритании организацию Михаила Ходорковского «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). В ведомстве тогда говорили, что решение касается только британской организации «Открытая Россия» и не отразится на работе движения в России.
В марте 2019 года в «Открытой России» заявили о ликвидации организации, но несмотря на это, бывших участников движения продолжают преследовать. Так, в апреле на краснодарку Яну Антонову, участвующую в движении, завели уголовное дело по 284.1 (Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной). В мае ей предъявили обвинение.
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