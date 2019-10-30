На краснодарского юриста Федотову завели еще одно дело за участие в нежелательной организации. «За оспаривание краевого закона о публичных мероприятиях»
Против юриста из Краснодара Юлии Федотовой возбудили второе административное дело об участии в нежелательной организации
Первое касалось репоста видео со стихотворением поэта Максима Дроздова, которое он зачитал на мероприятии, организованном «Открытой Россией». Прокуратура заявила, что в ролике присутствует логотип нежелательной организации.
Второе, как написала Федотова в своем фейсбуке, касается осуществление ей юридической деятельности якобы в рамках проекта «Правозащита Открытки», который прокуратура связала с нежелательной организацией Open Russia. Под юридической деятельностью, по ее словам, понимается оспаривание ей закона Краснодарского края о публичных мероприятиях в краевом суде.
Юрист пояснила «Свободным Медиа», что иск, оспаривающий закон, был подан в интересах общественного активиста Виктора Чирикова, с которым у нее заключен договор, а «Правозащита Открытки» оказывала лишь информационную поддержку.
«При этом особо отмечу, что "Правозащита Открытки" к нежелательной Open Russia отношения не имеет», — подчеркнула Федотова.
Позже она написала, что «если сейчас пришли за юристами и за их работу в правозащитном проекте наказывают их», то дальше «станут преследовать тех, кого они защищают»: «Если вас, например, после задержания на митинге, защищал юрист Правозащиты, — вы тоже "сотрудничали с нежелательной организацией"».
Напомним, два административных протокола с последующими судебными решениями, вступившими в законную силу в течение года, позволят силовикам возбудить против юриста уголовное дело по ст. 284.1 «Осуществление деятельности нежелательной организации», санкции по которой связаны в том числе с лишением свободы.
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