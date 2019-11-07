В Гидрометцентре России предупредили о сильном похолодании, которое начнется с 7 ноября. Кубанские синоптики рассказали, коснется ли оно южных регионов

В центральные регионы России после аномально теплой для ноября погоды придет северный антициклон. В связи с этим там ожидаются ночные заморозки, а дневная температура составит 3-8 °C.

Заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал, чего ждать жителям Кубани в ближайшие дни.

«Кубань сильное похолодание не затронет. Сейчас в северных регионах температура находится на отметке в 17 °C, а в центральных и южных — от 22 до 27 °C. Через два-три дня она снизится только на 2-3 °C», — уточнил Бондарь.