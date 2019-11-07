Синоптики рассказали, ждать ли похолодания жителям Кубани
В Гидрометцентре России предупредили о сильном похолодании, которое начнется с 7 ноября. Кубанские синоптики рассказали, коснется ли оно южных регионов
В центральные регионы России после аномально теплой для ноября погоды придет северный антициклон. В связи с этим там ожидаются ночные заморозки, а дневная температура составит 3-8 °C.
Заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал, чего ждать жителям Кубани в ближайшие дни.
«Кубань сильное похолодание не затронет. Сейчас в северных регионах температура находится на отметке в 17 °C, а в центральных и южных — от 22 до 27 °C. Через два-три дня она снизится только на 2-3 °C», — уточнил Бондарь.
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По данным краевого гидрометцентра, 8 ноября в Краснодаре и крае, в том числе на Черноморском побережье ожидается ясная погода. Ночью похолодает до 6-11 °С, в восточной части региона — до 2-7 °С. Днем воздух прогреется до 27 °С. Ветер 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воды в Черном море в районе Анапы и Новороссийска — 15-16 °C, на участке от Геленджика до Сочи — 17-18 °C.
Как писали Юга.ру, в сочинском «Дендрарии» в начале ноября зацвело земляничное дерево.
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