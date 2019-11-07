«Ростелеком» проведет в Краснодаре бесплатную встречу с бизнес-экспертами
12 ноября «Ростелеком» организует для краснодарских бизнесменов «Бизнес-драйв»
На конференции «Бизнес-драйв» обсудят создание успешной компании, планирование и тренды в SMM и проведут нетворкинг-сессию и ряд мастер-классов. Спикеры:
Как открыть свой бизнес в Краснодаре:
- Владимир Маринович — основатель бизнес-школы «Вверх» и акционер Gett;
- Настасья Белочкина — эксперт по скриптам продаж, практик и тренер по продажам;
- Александр Афанасьев — эксперт по финансам и управлению малым бизнесом;
- Дмитрий Сидорин — создатель и руководитель группы компаний «Сидорин Лаб».
В Краснодаре «Ростелеком» впервые проводит событие такого формата для малого и среднего бизнеса. Обучающий проект призван знакомить предпринимателей с последними цифровыми тенденциями и повышать технологичность и эффективность их бизнеса.
Топ-менеджер южного «Ростелекома»:
«Новые технологии проникают во все сферы, в том числе — в бизнес. Чтобы оставаться успешным, важно быстро осваивать навыки ведения бизнеса в изменившихся условиях. В этом участникам “Бизнес-драйва” помогут приглашенные эксперты с большим практическим опытом», — отметил директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.
Бесплатный семинар «Бизнес-драйв» пройдет 12 ноября с 10:00 до 17:00 в конференц-зале Galich Hall. Чтобы стать участником и ознакомиться с программой мероприятия, нужно зарегистрироваться на сайте конференции.
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