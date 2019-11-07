«Ростелеком» проведет в Краснодаре бесплатную встречу с бизнес-экспертами

На конференции «Бизнес-драйв» обсудят создание успешной компании, планирование и тренды в SMM и проведут нетворкинг-сессию и ряд мастер-классов. Спикеры:

В Краснодаре «Ростелеком» впервые проводит событие такого формата для малого и среднего бизнеса. Обучающий проект призван знакомить предпринимателей с последними цифровыми тенденциями и повышать технологичность и эффективность их бизнеса.

«Новые технологии проникают во все сферы, в том числе — в бизнес. Чтобы оставаться успешным, важно быстро осваивать навыки ведения бизнеса в изменившихся условиях. В этом участникам “Бизнес-драйва” помогут приглашенные эксперты с большим практическим опытом», — отметил директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

Бесплатный семинар «Бизнес-драйв» пройдет 12 ноября с 10:00 до 17:00 в конференц-зале Galich Hall. Чтобы стать участником и ознакомиться с программой мероприятия, нужно зарегистрироваться на сайте конференции.