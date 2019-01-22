На Дону заключенные избили сотрудников колонии, которые хотели забрать их телефоны

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области 17 января заключенные напали на двух сотрудников исправительной колонии общего режима № 12

Во время внепланового обыска несколько осужденных попытались передать запрещенные предметы, в том числе мобильные телефоны, другим заключенным, чтобы спрятать их.

Двое сотрудников отдела безопасности колонии попытались забрать телефоны, но четверо осужденных напали на них и стали избивать.

На место происшествия прибыли сотрудники учреждения, которые урегулировали конфликт. Они изъяли запрещенные предметы и распределили заключенных по своим отрядам.

«Физическая сила и специальные средства к осужденным не применялась. Инцидент был зафиксирован видеорегистраторами. Участвовавших в нападении на сотрудников поместили в штрафной изолятор. Пострадавших доставили в больницу», — рассказали 22 января в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По факту случившегося проводится проверка, материалы которой направят в СУ СК РФ по Ростовской области.