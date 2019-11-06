Туапсинский морской торговый порт увеличил грузооборот на 500 тыс. тонн в 2019 году

Группа компаний «Туапсинский морской торговый порт» подвела итоги работы за 9 месяцев 2019 года

По сравнению с тем же периодом 2018 года грузооборот ТМТП увеличился на 5,5% и составил 10 млн тонн.

Грузооборот вырос на 500 тыс. тонн за счет и нефтеналивных, и сухих грузов. Объем нефтепродуктов составил 4,2 млн тонн (+11,4%), сухогрузов — 5,8 млн тонн (+1,6%). Но основная номенклатура данного вида грузов показала разнонаправленную динамику.