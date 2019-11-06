Туапсинский морской торговый порт увеличил грузооборот на 500 тыс. тонн в 2019 году
Группа компаний «Туапсинский морской торговый порт» подвела итоги работы за 9 месяцев 2019 года
По сравнению с тем же периодом 2018 года грузооборот ТМТП увеличился на 5,5% и составил 10 млн тонн.
Грузооборот вырос на 500 тыс. тонн за счет и нефтеналивных, и сухих грузов. Объем нефтепродуктов составил 4,2 млн тонн (+11,4%), сухогрузов — 5,8 млн тонн (+1,6%). Но основная номенклатура данного вида грузов показала разнонаправленную динамику.
IT-системы Туапсинского порта автоматизировали 250 рабочих мест:
За 9 месяцев 2019 года грузооборот черных металлов составил 1,9 млн тонн (-15,4%). Снижение вызвано выводом для ремонта части мощностей по производству слябов у стратегического партнера порта — ПАО НЛМК. Снижение поставок черных металлов частично восполнилиcь возросшими объемами перевалки угля — до 2,7 млн тонн (+31,5%).
Грузооборот зерновых соответствовал общему рынку: через Туапсинский зерновой терминал было перевалено 1,1 млн тонн (-20,6%). За счет расширения номенклатуры плодоовощной продукции и географии ее поставок, ТМТП нарастил ее перевалку до 0,1 млн тонн — более чем в три раза больше объемов за тот же период 2018 года. Дополнительно 32 тыс. тонн импортного грузопотока составил сахар-сырец, не проходящий через ТМТП с 2016 года.
В целом бъем импортных и каботажных грузов вырос до 300 тыс. тонн, составив 3% от грузооборота. Объем экспорта — основная часть грузопотока ТМТП — составил 9,7 млн тонн.
С января по сентябрь 2019-го ТМТП обработал 533 транспортных судна (277 сухогрузных и 256 нефтеналивных), а также 80 422 железнодорожных вагона.
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