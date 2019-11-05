Туапсинский морской порт установил рекорд по числу обработанных вагонов
В Туапсинском морском торговом порту (ТМТП) по итогам октября 2019 года установили абсолютный рекорд обработки вагонов
За одну технологическую смену работники подали и убрали 539 вагонов. Это лучший показатель за всю историю порта Туапсе.
Порт ведет системную и последовательную работу по увеличению вагонооборота, приобретая современную перегрузочную технику и реализуя ряд инвестиционных проектов. Последние три года предприятие наращивает объемы. Так, в 2017 году показатель выгружаемых вагонов достиг 457, прошлогоднее достижение — 509 за смену. Всего с января по сентябрь 2019 года в ТМТП обработали 80,4 тыс. вагонов, что на 3226 вагонов больше аналогичного периода прошлого года.
С повышением перерабатывающей способности порта выросли и объемы перевалки сухих грузов, поступающих в него по железной дороге. С 2016 года объем грузооборота по всем номенклатурам таких грузов вырос с 7 до почти 8 млн тонн по итогам прошлого года.
30 октября управляющий директор АО «Туапсинский морской торговый порт» Андрей Ярославцев выступил с докладом на совещании ОАО «РЖД» с представителями морских портов и терминалов Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов в рамках международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520».
Как писали Юга.ру, Туапсинский зерновой терминал признали одной из лучших отечественных стивидорных компаний [стивидор — компания, осуществляющая погрузку и разгрузку судов]. В марте 2019 года предприятие получило награду в номинации «Основная производственная деятельность».
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