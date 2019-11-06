На Кубани в 2019 году в суд направили дела обманутых дольщиков на 9 млрд рублей

В Краснодарском крае с начала года более 50 уголовных дел по обманутым дольщикам дошли до суда

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали, что за 2019 год в суд направили 52 уголовных дела против 88 человек. Ущерб от их действий превысил 9 млрд рублей. Следствие приняло меры к возмещению ущерба на сумму свыше 5 млрд рублей, написал ТАСС.

Напомним, что власти Кубани в октябре создали фонд защиты прав участников долевого строительства, который должен решить проблему завершения долгостроев. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 30 октября рассказал о выделении 5 млрд рублей в региональный фонд защиты дольщиков. До этого власти сообщили, что выделят из краевого бюджета 1,5 млрд рублей на достройку домов, находящихся в высокой степени готовности.