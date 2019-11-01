На Кубани до конца года утвердят список долгостроев, которые завершат за бюджетные деньги
В Краснодарском крае до конца 2019 года планируют утвердить список долгостроев, которыми сможет заниматься Фонд защиты прав дольщиков
Краснодарский край расположился на втором месте среди регионов России по числу проблемных объектов долевого строительства. Застройщики нарушили договор на 300 объектах, при этом инвестиционно привлекательными считают только 112 домов, для которых власти ищут инвесторов.
По словам депутата Законодательного собрания края Евгении Шумейко, Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства до конца года должен утвердить перечень долгостроев, которые завершат за бюджетные деньги.
Кроме денег из бюджета, для завершения строительства средства будут поступать и в фонд. Предварительно, в ноябре состоится заседание Наблюдательного совета публично-правовой компании, на котором обсудят проблему долгостроев. Сейчас застройщики более 25 объектов в Краснодарском крае находятся в стадии банкротства, эти объекты уже внесли в список для утверждения, который будет обновляться по мере банкротства застройщиков
Шумейко уточнила, что фонд сможет перенимать имущество и имущественные права обанкротившихся компаний, выступать в роли застройщика и технического заказчика, сообщили ТАСС.
Напомним, Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства создали в октябре. С его помощью регион хочет привлекать средства из федерального фонда. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 30 октября рассказал о выделении 5 млрд рублей в региональный фонд защиты дольщиков. До этого власти сообщили, что выделят из краевого бюджета 1,5 млрд рублей на достройку домов, находящихся в высокой степени готовности.
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