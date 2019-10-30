Обманутым дольщикам дадут 5 млрд рублей на завершение недостроев
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 30 октября рассказал о выделении 5 млрд рублей в региональный фонд защиты дольщиков
Администрация края будет заниматься вопросами дольщиков совместно с Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, который создали в октябре. С его помощью регион хочет привлекать средства из федерального фонда.
Кондратьев заявил, что сегодня в фонд выделили 1 млрд рублей в качестве взноса. По его словам, это позволит привлечь из федерального бюджета дополнительно около 4 млрд рублей. Уже в следующем году власти планируют начать достраивать 11 проблемных жилых комплексов.
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Сейчас фонд рассматривает реестр из 64 проблемных жилых комплексов, которые нужно завершить. На первом этапе он решает вопрос о достройке 11 объектов, состоящих из 26 литеров, общей площадью более 450 тыс. кв. метров в Краснодаре, Тимашевском и Туапсинском районах, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Ранее Кондратьев сообщал, что на Кубани определили 29 инвестиционно непривлекательных долгостроев. Всего, по данным на июль 2019 года, в крае насчитывали 227 долгостроев.
Как писали Юга.ру, из краевого бюджета выделят 1,5 млрд рублей на достройку домов, находящихся в высокой степени готовности.
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