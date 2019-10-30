Обманутым дольщикам дадут 5 млрд рублей на завершение недостроев

Краснодарский край

Распечатать

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 30 октября рассказал о выделении 5 млрд рублей в региональный фонд защиты дольщиков

Администрация края будет заниматься вопросами дольщиков совместно с Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, который создали в октябре. С его помощью регион хочет привлекать средства из федерального фонда.

Кондратьев заявил, что сегодня в фонд выделили 1 млрд рублей в качестве взноса. По его словам, это позволит привлечь из федерального бюджета дополнительно около 4 млрд рублей. Уже в следующем году власти планируют начать достраивать 11 проблемных жилых комплексов.

Читайте также:

Сейчас фонд рассматривает реестр из 64 проблемных жилых комплексов, которые нужно завершить. На первом этапе он решает вопрос о достройке 11 объектов, состоящих из 26 литеров, общей площадью более 450 тыс. кв. метров в Краснодаре, Тимашевском и Туапсинском районах, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее Кондратьев сообщал, что на Кубани определили 29 инвестиционно непривлекательных долгостроев. Всего, по данным на июль 2019 года, в крае насчитывали 227 долгостроев.

Как писали Юга.ру, из краевого бюджета выделят 1,5 млрд рублей на достройку домов, находящихся в высокой степени готовности.

Вениамин Кондратьев Деньги Краснодар Обманутые дольщики Строительство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Водителям и детям Кубани напомнили, как нужно вести себя на дороге в непогоду
В Сочи прогнозируют сильный дождь, грозу и усиление ветра
На Кубани ввели понятие «социального предпринимательства». Ему пообещали господдержку
В Анапе отпразднуют День народного единства: расписание
В Майкопском районе пройдут массовые проверки домов с печным отоплением
Обманутым дольщикам дадут 5 млрд рублей на завершение недостроев

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале