Обманутым дольщикам дадут 5 млрд рублей на завершение недостроев

Администрация края будет заниматься вопросами дольщиков совместно с Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, который создали в октябре. С его помощью регион хочет привлекать средства из федерального фонда.

Кондратьев заявил, что сегодня в фонд выделили 1 млрд рублей в качестве взноса. По его словам, это позволит привлечь из федерального бюджета дополнительно около 4 млрд рублей. Уже в следующем году власти планируют начать достраивать 11 проблемных жилых комплексов.