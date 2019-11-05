В Сочи закрыли на год самый протяженный тоннель дороги-обхода

Мамайский тоннель дороги Обхода Сочи в ноябре закрылся на капитальный ремонт

В пресс-службе ФКУ «Упрдор "Черноморье"» отметили, что Мамайский тоннель принимал транспортные потоки в режиме высокой загрузки в течение десяти лет.

«Закрытие тоннеля не окажет значительного влияния на транспортную обстановку. Логистический потенциал дублера Курортного проспекта имеет необходимый запас пропускной способности и позволит достаточно эффективно перераспределить транспортные потоки в центре Сочи на время проведения ремонта дорожного объекта», — прокомментировали в пресс-службе.

Из-за ремонта тоннеля изменили схему движения: для проезда закрыли участок Обхода Сочи от развязки на улице Пластунской до пересечения с дублером Курортного проспекта и улицей Егорова. При транзитном проезде из микрорайона Мамайка машины направили по трассе А-148 «дублер Курортного проспекта».

Планируется, что тоннель откроют после ремонта 1 декабря 2020 года.