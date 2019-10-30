В Сочи из-за ремонта частично перекрыли мост через реку Агура

Краснодарский край

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В Сочи 30 октября на федеральной дороге из-за ремонта перекрыли левую часть моста через реку Агура

При этом сохраняется двухстороннее движение на данном участке дороги (по одной полосе в каждую сторону) в центр Сочи и в Адлер. На мосту отремонтируют опоры и балки пролетного строения. Кроме того, заменят асфальт, гидроизоляцию, парапеты, блоки, переходные плиты, сделают противосейсмические упоры, покрасят пролеты.

Завершить ремонт планируется в четвертом квартале 2020 года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как сообщали Юга.ру, на Крымском мосту протестировали подсветку в цветах триколора.

Дороги Ремонт дорог Сочи

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