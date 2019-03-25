Туапсинский зерновой терминал признали одной из лучших отечественных стивидорных компаний
Акционерное общество «Туапсинский зерновой терминал» в марте стало лауреатом конкурса «Лучшая стивидорная компания»
Предприятие входит в группу компаний «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП). Терминал показал высокие результаты в номинации «основная производственная деятельность». В 2018 году его грузооборот составил около 2 млн тонн — 172,5% к предыдущему году, сообщили 25 марта в пресс-службе ТМТП.
Награждение победителей и лауреатов конкурса «Лучшая стивидорная компания» прошло 22 марта.
Конкурс с 2005 года проводит Ассоциация морских торговых портов России. Участников оценивают по балльной системе. Специалисты учитывают не только объемы грузопереработки, но и уровень работы с клиентами, финансовое положение компании, объем инвестиций в развитие производства.
Стивидор — компания, занимающаяся погрузкой и разгрузкой судов.
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