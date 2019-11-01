Управляющий директор АО «ТМТП» принял участие в совещании ОАО «РЖД» и стивидоров юга России

30 октября управляющий директор АО «Туапсинский морской торговый порт» Андрей Ярославцев выступил с докладом на совещании ОАО «РЖД» с представителями морских портов и терминалов Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов

Совещание состоялось в Сочи в рамках международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520».

Темой обсуждения стали текущие и стратегические способы повышения эффективности взаимодействия на стыке «железная дорога — порт» и увеличения железнодорожных перевозок и объемов перевалки грузов в портах.

Рост объемов грузов в адрес портов Азово-Черноморского бассейна наряду с сезонной спецификой и существующими инфраструктурными ограничениями заставляет всех участников перевозочного процесса работать над усовершенствованием железнодорожной логистики на южных направлениях. Для Туапсинского морского торгового порта эти вопросы наиболее актуальны, так как все экспортные грузы поступают в порт по железной дороге.

Как отметил в своем докладе Андрей Ярославцев, улучшения работы на стыке «порт — железная дорога» возможны только при ответственном подходе к сотрудничеству, что наглядно подтверждают итоги работы как ТМТП, так и станции Туапсе: за последние несколько лет только за счет налаженного информационного обмена и улучшения логистических методов управления вырос объем выгружаемых вагонов.

Благодаря сотрудничеству с РЖД Туапсинский порт уже сейчас активно вовлечен в разработку системы ДИЛС (дорожной информационно-логистической системы), что также способствует повышению эффективности производственной деятельности и порта, и железной дороги. Необходимо ее дальнейшее развитие — создание единого информационного пространства для всех участников логистической цепочки, переход к полной автоматизации производственных процессов.

Андрей Ярославцев также рассказал о стратегических проектах ТМТП, направленных на дальнейшее увеличение производственных мощностей, включая и развитие внутрипортовой ж/д инфраструктуры.

Эффективность работы Туапсинского порта в сфере грузоперевозок в адрес порта отметил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, сказав, что ТМТП четко придерживается планов погрузки на ж/д сеть. При этом, несмотря на общее снижение грузоперевозок по СКЖД, погрузка в адрес порта Туапсе в текущем году выросла на 2%. Олег Белозёров поблагодарил Андрея Ярославцева за сотрудничество и пообещал оказать всю возможную поддержку в реализации стратегических проектов порта.