В День народного единства в Тбилисском районе прошел фестиваль национальной кухни

Краснодарский край

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4 ноября во всех сельских поселениях Тбилисского района прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства

В Тбилисской народные гуляния начались с утра. Особое внимание гостей и жителей района привлек фестиваль национальной кухни «За общим столом». На главной площади установили столы с разнообразными блюдами разных народов. Студень, шашлык, плов, запеченная утка, роллы, пахлава — все это могли попробовать все желающие

Артисты пели и танцевали, работала выставка декоративно-прикладного искусства.

Глава Тбилисского района Евгений Ильин поздравил земляков с Днем народного единства. «Мы родились и выросли в могущественной, сильной России, которая имеет богатую историю. И мы обязаны сберечь наследие, которое завещали нам предки, и передать его своим детям», — отметил Евгений Ильин.

По доброй традиции в этот замечательный день ребятам, достигшим четырнадцати лет, вручили паспорта гражданина Российской Федерации. Также жителей района наградили за активную гражданскую позицию. Награду получил и ученик второго класса казачьей школы №4 Кирилл Погребняк, который выращивает саженцы деревьев и дарит их учреждениям родного поселения — школе, детскому саду, школе-интернату.

Юга.ру писали о программе празднования Дня народного единства в Краснодаре.

Праздники Тбилисский район Фестивали

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