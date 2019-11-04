В День народного единства в Тбилисском районе прошел фестиваль национальной кухни

В Тбилисской народные гуляния начались с утра. Особое внимание гостей и жителей района привлек фестиваль национальной кухни «За общим столом». На главной площади установили столы с разнообразными блюдами разных народов. Студень, шашлык, плов, запеченная утка, роллы, пахлава — все это могли попробовать все желающие

Артисты пели и танцевали, работала выставка декоративно-прикладного искусства.

Глава Тбилисского района Евгений Ильин поздравил земляков с Днем народного единства. «Мы родились и выросли в могущественной, сильной России, которая имеет богатую историю. И мы обязаны сберечь наследие, которое завещали нам предки, и передать его своим детям», — отметил Евгений Ильин.