«Я никого током не пытал, хотел лишь напугать их». Кадыров прокомментировал скандальное видео чеченского ТВ
3 ноября на сайте ЧГТРК «Грозный» появилась публикация о том, что племянник президента Чечни Ислам Кадыров «извинился» за жестокое обращение с местными жителями и «признал, что ошибся»
Все это он якобы сказал в прямом эфире инстаграма ЧГТРК «Грозный», отвечая на вопросы корреспондента телеканала. Ислам Кадыров, троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, прокомментировал видео, на котором он запугивает и пытает местных жителей, используя электрошокер.
Эфир не был сохранен, а в публикации на сайте телеканала видеосюжета нет. В тексте приводится прямая цитата бывшего мэра Грозного: «Эти люди живы, они могут подтвердить мои слова, я никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились, поскольку тысячи грозненцев страдали от мошенников, от квартирных аферистов. От их действий я, как мэр, был опозорен перед руководством, поскольку отвечал за все».
Читайте также:
Само видео в конце октября опубликовал тот же телеканал «Грозный». Хронометраж сюжета, который и сейчас доступен на сайте, составляет почти 13 минут, а всего, по заявлению ЧГТРК, в распоряжении журналистов оказалось около 8 часов съемки. В некоторых эпизодах видно, что Ислам Кадыров допрашивает, кричит на людей, замахивается и тычет предметом, по виду и звуку напоминающим электрошокер.
Заголовок сюжета звучит так: «ЧГТРК "ГРОЗНЫЙ" СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПРИЧИНЫ УВОЛЬНЕНИЯ ИСЛАМА КАДЫРОВА С ДОЛЖНОСТИ МЭРА ГРОЗНОГО».
На сайте ЧГТРК публикация появилась 24 октября. Уже 25 октября стало известно, что полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова. По сообщению ИА «Чечня Сегодня» пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов подтвердил, что Ислама Кадырова уволили из-за использования недопустимых методов.
«Он очень много сделал на этом посту по многим вопросам. Но когда стало известно, что для достижения даже каких-то благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, Рамзан Кадыров отстранил чиновника», — сказал Каримов.
Председатель Общественной палаты ЧР Исмаил Денильханов рассказал изданию, что чеченская общественность шокирована и возмущена поведением экс-мэра. При этом, по его словам, жалоб от жителей республики на действия Ислама Кадырова не поступало.
Напомним, Ислам Кадыров, троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, стал мэром Грозного в ноябре 2012 года. В июле 2015 года его назначили руководителем администрации главы и правительства республики. В январе 2017-го «Новая газета» опубликовала расследование, в котором сообщила, что Ислам Кадыров был связан с врагами Рамзана Кадырова — братьями Ямадаевыми, готовившими покушение на главу Чечни. После разоблачения покушения племянник Кадырова появился в телеэфире с перебинтованными руками, сообщали «Кавказ.Реалии». В апреле 2017 года появилась информация, что Ислам Кадыров ушел со своего поста и начал работать в правоохранительных органах.
Читайте также
Мнение Реми Мустафы о передаче цирка из рук в руки
Юга.ру публикуют мнения покупателей
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.