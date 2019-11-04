3 ноября на сайте ЧГТРК «Грозный» появилась публикация о том, что племянник президента Чечни Ислам Кадыров «извинился» за жестокое обращение с местными жителями и «признал, что ошибся»

Все это он якобы сказал в прямом эфире инстаграма ЧГТРК «Грозный», отвечая на вопросы корреспондента телеканала. Ислам Кадыров, троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, прокомментировал видео, на котором он запугивает и пытает местных жителей, используя электрошокер. Эфир не был сохранен, а в публикации на сайте телеканала видеосюжета нет. В тексте приводится прямая цитата бывшего мэра Грозного: «Эти люди живы, они могут подтвердить мои слова, я никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились, поскольку тысячи грозненцев страдали от мошенников, от квартирных аферистов. От их действий я, как мэр, был опозорен перед руководством, поскольку отвечал за все».

Само видео в конце октября опубликовал тот же телеканал «Грозный». Хронометраж сюжета, который и сейчас доступен на сайте, составляет почти 13 минут, а всего, по заявлению ЧГТРК, в распоряжении журналистов оказалось около 8 часов съемки. В некоторых эпизодах видно, что Ислам Кадыров допрашивает, кричит на людей, замахивается и тычет предметом, по виду и звуку напоминающим электрошокер.