В Новороссийске в ДТП со скорой помощью пострадали три человека

Ночью в 3:20 водитель грузовика МАN с полуприцепом двигался по улице Кирилловской. На закруглении дороги он выбрал небезопасную скорость и врезался в машину, ехавшую навстречу. Это был автомобиль скорой помощи.

В результате аварии пострадал 48-летний водитель скорой помощи, он получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Две женщины, 52 и 57 лет, находившиеся внутри, тоже получили травмы. Всех пострадавших отвезли в больницу, двум из них назначили стационарное лечение и одной женщине — амбулаторное, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская. Водитель MAN не пострадал.