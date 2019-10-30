В Новороссийске в ДТП со скорой помощью пострадали три человека

Краснодарский край

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В новороссийском селе Гайдук 30 октября в ДТП попала скорая помощь, три человека пострадали

Ночью в 3:20 водитель грузовика МАN с полуприцепом двигался по улице Кирилловской. На закруглении дороги он выбрал небезопасную скорость и врезался в машину, ехавшую навстречу. Это был автомобиль скорой помощи.

В результате аварии пострадал 48-летний водитель скорой помощи, он получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Две женщины, 52 и 57 лет, находившиеся внутри, тоже получили травмы. Всех пострадавших отвезли в больницу, двум из них назначили стационарное лечение и одной женщине — амбулаторное, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская. Водитель MAN не пострадал.

Как сообщали Юга.ру, в мае скорая помощь попала в ДТП в Краснодаре. Водитель Datsun врезался в нее, когда машина с медиками остановилась, чтобы пропустить пешехода.

Аварии ГИБДД ДТП Новороссийск

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