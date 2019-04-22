На Кубани увеличилось число жертв аварии с машиной скорой помощи

Стало известно еще об одной жертве после ДТП с машиной скорой помощи, которое произошло 21 апреля в Крымском районе

Авария случилась 21 апреля около 17:30 на трассе Крымск — Джигинка, недалеко от хутора Аккерменка. Автомобиль BMW столкнулся с каретой скорой помощи.

На месте ДТП погиб водитель скорой и пассажирка иномарки. В больницу доставили водителя легковушки, врача и фельдшера. Позже стало известно, что фельдшер скончалась.

Следственный отдел ОМВД России по Крымскому району возбудил против водителя BMW уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.