На Кубани увеличилось число жертв аварии с машиной скорой помощи
Стало известно еще об одной жертве после ДТП с машиной скорой помощи, которое произошло 21 апреля в Крымском районе
Авария случилась 21 апреля около 17:30 на трассе Крымск — Джигинка, недалеко от хутора Аккерменка. Автомобиль BMW столкнулся с каретой скорой помощи.
На месте ДТП погиб водитель скорой и пассажирка иномарки. В больницу доставили водителя легковушки, врача и фельдшера. Позже стало известно, что фельдшер скончалась.
Следственный отдел ОМВД России по Крымскому району возбудил против водителя BMW уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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