В Краснодаре 4 ноября будут действовать ограничения движения транспорта из-за проведения Дня народного единства

Основные праздничные мероприятия устроят на Пушкинской площади. Из-за этого с 7:00 до 20:00 ограничат проезд по нескольким участкам улиц:

Кроме того, с этих участков с 22:00 3 ноября до 20:00 4 ноября уберут припаркованные машины.

В местах, где временно изменится схема движения, установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, хэдлайнерами концерта в честь Дня народного единства станут артисты из Black Star.