В центре Краснодара ограничат движение в День народнодо единства

Краснодарский край

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В Краснодаре 4 ноября будут действовать ограничения движения транспорта из-за проведения Дня народного единства

Основные праздничные мероприятия устроят на Пушкинской площади. Из-за этого с 7:00 до 20:00 ограничат проезд по нескольким участкам улиц: 

  • улица Пушкина от Рашпилевской до Красной;
  • улица Рашпилевская от Советской до Пушкина;
  • улица Советская от Красноармейской до Рашпилевской.

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Кроме того, с этих участков с 22:00 3 ноября до 20:00 4 ноября уберут припаркованные машины.

В местах, где временно изменится схема движения, установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, хэдлайнерами концерта в честь Дня народного единства станут артисты из Black Star.

Дороги Краснодар Праздники Транспорт

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