В центре Краснодара ограничат движение в День народнодо единства
В Краснодаре 4 ноября будут действовать ограничения движения транспорта из-за проведения Дня народного единства
Основные праздничные мероприятия устроят на Пушкинской площади. Из-за этого с 7:00 до 20:00 ограничат проезд по нескольким участкам улиц:
- улица Пушкина от Рашпилевской до Красной;
- улица Рашпилевская от Советской до Пушкина;
- улица Советская от Красноармейской до Рашпилевской.
Кроме того, с этих участков с 22:00 3 ноября до 20:00 4 ноября уберут припаркованные машины.
В местах, где временно изменится схема движения, установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, хэдлайнерами концерта в честь Дня народного единства станут артисты из Black Star.
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