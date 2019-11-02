В Краснодаре отключат фонтаны на зиму

День народного единства станет последним днем работы для фонтанов Краснодара в 2019 году

Мэрия сообщила, что 4 ноября в 23:00 фонтаны отключат до мая 2020 года. На следующий день начнется работа по их консервации. Специалисты рассчитвают, что это займет десять дней.

«При подготовке фонтанов к зиме их почистят, проверят исправность оборудования, промоют и осушат трубы, снимут форсунки и фонари», — рассказал директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк.

Сейчас в Краснодаре работают 11 фонтанов, находящихся в собственности муниципалитета: в Чистяковской роще, на Главной городской площади, в сквере Дружбы народов, перед Законодательным собранием края, в Городском саду, перед Домом книги, на Платановом бульваре, в сквере напротив администрации края, на Красной у памятника св. Екатерине (напротив «Центра города»), в Фестивальном сквере и около кинотеатра «Аврора».

Каждую весну фонтаны в Краснодаре торжественно открывают — на всех площадках проводят музыкальные театрализованные программы.

В 2011 году, перед запуском плоскостного фонтана на площади, которая теперь называется Главной городской, Юга.ру побывали в помещении, откуда осуществляется управление им, и сняли репортаж об этом.