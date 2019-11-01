«Альянс врачей» выявил в больнице Сочи отсутствие инсулина и аспирина
Профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» провел контроль в горбольнице № 5 и выявил отсутствие жизненно важных медикаментов
В профсоюзе заявили, что в лечебном учреждении нет инсулина, аспирина, не хватает масок, перчаток, мочевых катетеров, зондов; не работает ультразвук, а рентген — только до 12 часов. Кроме того, были выявлены и другие нарушения, которые зафиксированы на видео, сообщила порталу Юга.ру региональный представитель «Альянса», председатель профсоюза в городской больнице № 1 в Сочи Юлия Волкова.
«Мы хотим одного — чтобы врачи работали, а больные лечились в достойных условиях», — подчеркнула Волкова.
По ее словам, между представителями профсоюза и руководством больницы возник конфликт. Контролирующую группу врачей не пускали в паллиативное отделение. На сайте «Альянса» сказано, что вход забаррикадировали каталкой, скамейкой и шваброй.
Волкова отметила, что «Альянс» направит материалы профсоюзной проверки горбольницы № 5 в прокуратуру, Государственную инспекцию труда, Министерство здравоохранения РФ.
«Мы хотим восстановить справедливость, поэтому инициируем проверку контролирующих органов по данным фактам», — заключила региональный представитель «Альянса врачей».
И. о. главного врача больницы № 5 Геннадий Кормилицын заявил «Кубанским новостям», что представители «Альянса» отказывались предъявить какие-либо документы, поэтому их не хотели пускать. Он назвал ситуацию провокацией, при этом информацию об отсутствии медикаментов не прокомментировал.
В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру не смогли прокомментировать данную ситуацию, сославшись на то, что в городской администрации нет управления здравоохранения.
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Приехали провести профсоюзный контроль в ГБ№5 в олимпийской столице - в городе Сочи. Рядом - резиденция Путина. Там нет жизненно-важных препаратов - инсулина, аспирина, нет масок, перчаток, мочевых катетеров, зондов. Врачи покупают все сами при зарплате в 26 тыс. Не работает ультразвук, а рентген - только до 12 часов дня. Главный врач в прямом смысле прилетел к нам из отпуска. Смотрите, как нас встречали, это вид изнутри на паллиативное отделение. Там явно есть что скрывать. Швабра, скамейка, еще и каталка на пути у профсоюзной проверки. Видимо, ожидали, что мы приедем на танке :) #альянсврачей #краснодарскийкрай #сочи #врачирф #медики #профсоюзмедработников #профсоюзы #медицина
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Северской центральной районной больнице медработница в грубой форме отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин без предварительной записи на прием. СК по данному факту провел проверку.
В августе Минздрав РФ заявил, что в России нет дефицита вакцин против бешенства и инсулина.
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