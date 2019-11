«Альянс врачей» выявил в больнице Сочи отсутствие инсулина и аспирина

View this post on Instagram

Приехали провести профсоюзный контроль в ГБ№5 в олимпийской столице - в городе Сочи. Рядом - резиденция Путина. Там нет жизненно-важных препаратов - инсулина, аспирина, нет масок, перчаток, мочевых катетеров, зондов. Врачи покупают все сами при зарплате в 26 тыс. Не работает ультразвук, а рентген - только до 12 часов дня. Главный врач в прямом смысле прилетел к нам из отпуска. Смотрите, как нас встречали, это вид изнутри на паллиативное отделение. Там явно есть что скрывать. Швабра, скамейка, еще и каталка на пути у профсоюзной проверки. Видимо, ожидали, что мы приедем на танке :) #альянсврачей #краснодарскийкрай #сочи #врачирф #медики #профсоюзмедработников #профсоюзы #медицина