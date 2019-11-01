«Альянс врачей» выявил в больнице Сочи отсутствие инсулина и аспирина

В профсоюзе заявили, что в лечебном учреждении нет инсулина, аспирина, не хватает масок, перчаток, мочевых катетеров, зондов; не работает ультразвук, а рентген — только до 12 часов. Кроме того, были выявлены и другие нарушения, которые зафиксированы на видео, сообщила порталу Юга.ру региональный представитель «Альянса», председатель профсоюза в городской больнице № 1 в Сочи Юлия Волкова.

«Мы хотим одного — чтобы врачи работали, а больные лечились в достойных условиях», — подчеркнула Волкова.

По ее словам, между представителями профсоюза и руководством больницы возник конфликт. Контролирующую группу врачей не пускали в паллиативное отделение. На сайте «Альянса» сказано, что вход забаррикадировали каталкой, скамейкой и шваброй.

Волкова отметила, что «Альянс» направит материалы профсоюзной проверки горбольницы № 5 в прокуратуру, Государственную инспекцию труда, Министерство здравоохранения РФ.

«Мы хотим восстановить справедливость, поэтому инициируем проверку контролирующих органов по данным фактам», — заключила региональный представитель «Альянса врачей».

И. о. главного врача больницы № 5 Геннадий Кормилицын заявил «Кубанским новостям», что представители «Альянса» отказывались предъявить какие-либо документы, поэтому их не хотели пускать. Он назвал ситуацию провокацией, при этом информацию об отсутствии медикаментов не прокомментировал.

В пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру не смогли прокомментировать данную ситуацию, сославшись на то, что в городской администрации нет управления здравоохранения.