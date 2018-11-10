СК начал проверку действий врача, отказавшей пациентке в рецепте на инсулин
В Краснодарском крае следственные органы начали доследственную проверку инцидента в Северской районной больнице
Как сообщали Юга.ру, в Северской центральной районной больнице 8 ноября медработница в грубой форме отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин без предварительной записи на прием. Она нагрубила девушке и сказала: «Хоть ты сдохни здесь, не дам». Главврач учреждения рассказал, что сотрудницу уволили на следующий день.
10 ноября правоохранители сообщили, что по факту размещения в интернете видеоролика, на котором врач отказывает пациентке в приобритении инсулина, проводят доследственную проверку.
«Установлено, что инцидент произошел в Северской центральной районной больнице. В настоящее время девушка обеспечена лекарством, а врач уволена из медицинского учреждения. В рамках проверки будут проведены мероприятия по установлению обстоятельств инцидента и правомерности действий врача», — рассказала ТАСС старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Наталья Трифанова.
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