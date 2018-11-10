СК начал проверку действий врача, отказавшей пациентке в рецепте на инсулин

В Краснодарском крае следственные органы начали доследственную проверку инцидента в Северской районной больнице

Как сообщали Юга.ру, в Северской центральной районной больнице 8 ноября медработница в грубой форме отказалась выписать пациентке рецепт на инсулин без предварительной записи на прием. Она нагрубила девушке и сказала: «Хоть ты сдохни здесь, не дам». Главврач учреждения рассказал, что сотрудницу уволили на следующий день.