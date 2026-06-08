8 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о решении суда, обязавшем застройщика — компанию «Сипайн Резорт» — возместить более 1 млрд рублей ущерба, причиненного окружающей среде при строительстве гостиничного комплекса в Туапсинском округе, а также провести рекультивацию земельного участка. Суд поддержал требования прокуратуры в полном объеме.

В 2024 году инспекторы Черноморско-Азовского морского управления обнаружили нарушения природоохранного законодательства при строительстве курорта в поселке Сосновом. Рабочие в ходе земляных работ, не предусмотренных проектной документацией, уничтожили плодородный слой почвы на площади более 1300 квадратных метров и сбросили строительные отходы на береговую полосу и в акваторию Черного моря. По данным Генпрокуратуры, ущерб водным объектам составил 320 млн рублей, а от повреждения почвы — 694 млн рублей.

В декабре 2024 года Туапсинский районный суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Апелляция поддержала решение. Однако в августе 2025 года Четвертый кассационный суд отменил оба постановления и вернул дело на новое рассмотрение. Верховный суд не согласился с кассационной инстанцией и в январе 2026 года восстановил первоначальное решение, указав, что нижестоящие суды уже установили все ключевые обстоятельства и рассчитали сумму ущерба верно.

Параллельно с гражданским иском прокуратура направила в суд уголовное дело: генеральному директору «Сипайн Резорт» и руководителю компании-подрядчика предъявлены обвинения в самоуправстве и нарушении экологических норм при производстве работ с причинением тяжких последствий. В марте 2026 года суд в Туапсе обратил в доход государства активы на сумму более 960 млн рублей, принадлежащие азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову, контролировавшему строительство курорта.