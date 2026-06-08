Миллиард за загрязненное море. Суд обязал застройщика курорта в Туапсинском округе возместить ущерб окружающей среде

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото Марии Карагёзовой
    © фото Марии Карагёзовой

Компания «Сипайн Резорт» при строительстве гостиничного комплекса уничтожила плодородный слой почвы и сбросила отходы в Черное море. Общий ущерб превысил 1 млрд рублей

8 июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о решении суда, обязавшем застройщика — компанию «Сипайн Резорт» — возместить более 1 млрд рублей ущерба, причиненного окружающей среде при строительстве гостиничного комплекса в Туапсинском округе, а также провести рекультивацию земельного участка. Суд поддержал требования прокуратуры в полном объеме.

В 2024 году инспекторы Черноморско-Азовского морского управления обнаружили нарушения природоохранного законодательства при строительстве курорта в поселке Сосновом. Рабочие в ходе земляных работ, не предусмотренных проектной документацией, уничтожили плодородный слой почвы на площади более 1300 квадратных метров и сбросили строительные отходы на береговую полосу и в акваторию Черного моря. По данным Генпрокуратуры, ущерб водным объектам составил 320 млн рублей, а от повреждения почвы — 694 млн рублей.

В декабре 2024 года Туапсинский районный суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Апелляция поддержала решение. Однако в августе 2025 года Четвертый кассационный суд отменил оба постановления и вернул дело на новое рассмотрение. Верховный суд не согласился с кассационной инстанцией и в январе 2026 года восстановил первоначальное решение, указав, что нижестоящие суды уже установили все ключевые обстоятельства и рассчитали сумму ущерба верно.

Параллельно с гражданским иском прокуратура направила в суд уголовное дело: генеральному директору «Сипайн Резорт» и руководителю компании-подрядчика предъявлены обвинения в самоуправстве и нарушении экологических норм при производстве работ с причинением тяжких последствий. В марте 2026 года суд в Туапсе обратил в доход государства активы на сумму более 960 млн рублей, принадлежащие азербайджанскому бизнесмену Шахлару Новрузову, контролировавшему строительство курорта.

«Зачем это продолжается?»:

Напомним, что соглашение о строительстве комплекса стоимостью 8 млрд рублей в поселке Сосновом было заключено еще в 2022 году, а завершить проект планировалось к 2026 году. На фоне экологического разбирательства ситуация в Туапсинском округе осложняется последствиями разлива нефтепродуктов в Черное море после атак на нефтеперерабатывающий завод в апреле 2026 года.

Как писали Юга.ру, в Туапсинском округе установят сети для задержки нефтепродуктов в море.

Курорты и туризм отдых Правосудие Строительство Суд Туапсинский район Черное море Экология

Новости

Хемингуэй, Фицджеральд, Ремарк. В Краснодаре пройдет лекция «Потерянное поколение»
Спрос упал на треть, брони отменяют. Крым может потерять до 4 млн туристов из-за дефицита бензина
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты. Сколько теперь стоит вход?
В Краснодаре, Анапе и Темрюкском районе не хватает бензина. Оперштаб заявил, что проблем с топливом нет
В Краснодарском крае бензин подорожал почти на 13% за год. Средней зарплаты хватит на тысячу литров
Краснодарцев предупредили о планетарной магнитной буре — она начнется 8 июня после обеда

Лента новостей

Лето под открытым небом
Сегодня, 14:30
Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Сегодня, 13:57
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Пассажиров перевозят автобусами, задержки — до 10 часов
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
2 июня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте