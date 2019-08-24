Минздрав заявил, что в России нет дефицита вакцин против бешенства и инсулина
Минздрав РФ 24 августа сообщил, что поставки в регионы вакцины против бешенства восстановлены, а дефицит инсулина в стране отсутствует
Таким образом ведомство ответило на статью РБК от 23 августа, в которой говорилось, что четверть аукционов (почти 700 из 2,8 тысяч) на инсулин и три четверти аукционов (429 из 573) на вакцину против бешенства не состоялись. Причиной срыва аукционов издание называло разногласия вокруг новых правил по определению цены контракта.
«В связи с публикацией в СМИ, Минздрав России отмечает, что дефицит инсулина в РФ отсутствует, объем производства инсулина полностью покрывает текущую потребность, проблем с закупками препарата нет. (…) Что касается вопроса отсутствия поставок антирабической вакцины, то по состоянию на июль ФГБНУ "ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН" полностью восстановил поставки в регионы», — говорится в сообщении ведомства.
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По данным ведомства, в регионы уже отгружено 250 тыс доз вакцины от бешенства. До конца августа для обеспечения состоявшихся и запланированных к объявлению аукционов будет отгружено более 300 тыс. доз.
В министерстве подтвердили, что в первом квартале года «в отдельных регионах имели место несостоявшиеся закупки». Ведомство пояснило, что это было связано в том числе с некорректным применением заказчиком цены за единицу товара.
При этом отмечается, что понятие несостоявшегося аукциона часто трактуется неверно. В частности, зачастую под несостоявшимися аукционами понимаются, в том числе, и те, участие в которых принял всего один поставщик или не произошло снижение цены. Однако это не означает, что препарат не был закуплен и поставлен, подчеркнули в министерстве.
Как писали Юга.ру, в начале июля в Краснодаре на девушку напала стая собак, одна из которых укусила ее за ногу. Пострадавшая обратилась в несколько медицинских учреждений города, но во всех не оказалось вакцины от бешенства. После угроз обратиться в СМИ и прокуратуру пострадавшей сделали прививку в больнице Новороссийска.
В краевом минздраве тогда подтвердили нехватку препарата, объяснив это тем, что в 2019 году поставщик вакцины (ФНЦИРИП им. Чумакова РАН и АОК «Торговый дом Аллерген») по заключенным контрактам поставил только 14% от годовой заявки для профилактики бешенства. Новую поставку ожидали в июле-августе.
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