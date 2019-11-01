Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций LTE в России

Оператор мобильной связи Tele2 обогнал ближайшего конкурента по числу станций стандарта LTE и вышел на второе место в отрасли по данным Роскомнадзора

По статистике ведомства, Tele2 нарастила количество базовых станций 4G до 72 356. При этом компания остается лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.

На протяжении всего года Tele2 сокращала отрыв от ближайшего конкурента по количеству базовых станций LTE. По данным последнего отчета Роскомнадзора, в развитии технической инфраструктуры операторов произошел переломный момент: Tele2 вышла на второе место по числу базовых станций 4G, увеличив их количество до 72 356 и опередив конкурента на 314 РЭС (радиоэлектронная станция). При этом с начала года компания нарастила число базовых станций LTE на 40%.

Tele2 сохранила первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры, увеличив количество базовых станций на 20% до 178 504 и опередив ближайшего конкурента по динамике развития на 6 п. п. По общему числу базовых станций компания занимает третью позицию в отрасли.

В макрорегионе «Юг» (включает Ростовскую и Волгоградскую области, Краснодарский край и республику Адыгею) количество базовых станций с поддержкой LTE по итогам 9 месяцев 2019 года выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество базовых станций за это время в регионах выросло на 8%.