Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций LTE в России
Оператор мобильной связи Tele2 обогнал ближайшего конкурента по числу станций стандарта LTE и вышел на второе место в отрасли по данным Роскомнадзора
По статистике ведомства, Tele2 нарастила количество базовых станций 4G до 72 356. При этом компания остается лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры.
На протяжении всего года Tele2 сокращала отрыв от ближайшего конкурента по количеству базовых станций LTE. По данным последнего отчета Роскомнадзора, в развитии технической инфраструктуры операторов произошел переломный момент: Tele2 вышла на второе место по числу базовых станций 4G, увеличив их количество до 72 356 и опередив конкурента на 314 РЭС (радиоэлектронная станция). При этом с начала года компания нарастила число базовых станций LTE на 40%.
Tele2 сохранила первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры, увеличив количество базовых станций на 20% до 178 504 и опередив ближайшего конкурента по динамике развития на 6 п. п. По общему числу базовых станций компания занимает третью позицию в отрасли.
В макрорегионе «Юг» (включает Ростовскую и Волгоградскую области, Краснодарский край и республику Адыгею) количество базовых станций с поддержкой LTE по итогам 9 месяцев 2019 года выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общее количество базовых станций за это время в регионах выросло на 8%.
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Tele2 планирует сохранить текущую динамику строительства для обеспечения высокого качества услуг. Чтобы гарантировать клиентам высокую скорость мобильного интернета и широкое покрытие сети, Tele2 заключила контракт с Ericsson и Nokia об установке 50 тыс. и 35 тыс. базовых станций соответственно по всей России.
Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена стабильным ростом потребления трафика клиентами и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета. Так, общий интернет-трафик южных абонентов за 9 месяцев вырос почти в 2 раза, а в сети 4G — в 3 раза. Факторами активного строительства сети Tele2 также являются развитие цифровых услуг, доступность интернет-тарифов и растущее проникновение смартфонов в сети Tele2, которое в сентябре этого года на юге достигло 72%, при этом 80% смартфонов поддерживают технологию LTE.
Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена в том числе активным строительством сети в Московском регионе. По итогам III квартала 2019 года число базовых станций LTE увеличилось здесь почти вдвое (+94%) по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, при этом с января 2019 года — на 66%. По уровню доступности сети Tele2 в столице приблизилась к 100%. В Москве оператор устанавливает около 350 базовых станций в неделю. В столице Tele2 с момента запуска строит сеть на новейшем оборудовании с поддержкой технологии 5G.
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