Абоненты Tele2 смогут покупать и продавать минуты и гигабайты
Оператор мобильной связи Tele2 в сентябре представил «Биржу Tele2», где абоненты смогут торговать минутами и гигабайтами
Клиенты оператора смогут самостоятельно решать, как распоряжаться пакетом своего тарифа. Это можно будет сделать на бесплатной онлайн-площадке, где пользователи будут размещать объявления о продаже минут и гигабайт из своего пакета или покупать их из списка размещенных лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна в линейках «Мой Tele2» и тарифном плане «Премиум», а покупка — во всех, даже архивных, тарифах. Заработанные на бирже средства поступят на счет абонента, рассказали 25 сентября в пресс-службе оператора.
Тест про лайки и мемы:
Торговать на «Бирже Tele2» могут абоненты из любых регионов. Продавать можно основной пакет тарифа и перенесенные остатки, покупать — только пакет тарифа. Приобретенный на бирже трафик расходуется первоочередно в течение 30 дней.
Пока сервисом можно пользоваться на сайте оператора. Скоро «Биржа Tele2» появится в мобильном приложении «Мой Tele2».
«С платформой "Другие правила" Tele2 завоевала репутацию трендсеттера в мобильной связи — мы предлагаем уникальные решения, которые давали бы большую свободу выбора. Достаточно вспомнить запуски тарифного конструктора и "умного тарифа", а также сервисов "Перенос остатков" и "Делитесь гигабайтами". Сегодня Tele2 открывает рынок внутри рынка — "Биржу Tele2"», — заключил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.
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