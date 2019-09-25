Абоненты Tele2 смогут покупать и продавать минуты и гигабайты

Оператор мобильной связи Tele2 в сентябре представил «Биржу Tele2», где абоненты смогут торговать минутами и гигабайтами

Клиенты оператора смогут самостоятельно решать, как распоряжаться пакетом своего тарифа. Это можно будет сделать на бесплатной онлайн-площадке, где пользователи будут размещать объявления о продаже минут и гигабайт из своего пакета или покупать их из списка размещенных лотов. Продажа пакетов своего тарифа доступна в линейках «Мой Tele2» и тарифном плане «Премиум», а покупка — во всех, даже архивных, тарифах. Заработанные на бирже средства поступят на счет абонента, рассказали 25 сентября в пресс-службе оператора.

Тест про лайки и мемы:

Торговать на «Бирже Tele2» могут абоненты из любых регионов. Продавать можно основной пакет тарифа и перенесенные остатки, покупать — только пакет тарифа. Приобретенный на бирже трафик расходуется первоочередно в течение 30 дней.

Пока сервисом можно пользоваться на сайте оператора. Скоро «Биржа Tele2» появится в мобильном приложении «Мой Tele2».