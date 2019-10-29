Число пользователей банковских мобильных операторов на сети Tele2 достигло 1,4 млн

«Банковский сегмент рынка активно развивается, и с точки зрения логики и выгоды продукта это одно из самых перспективных направлений. Устойчивый набор клиентов банками отвечает на скепсис критиков MVNO-бизнеса. Запуск мобильных услуг позволяет банкам повысить гибкость, удобство и доступность финансовых сервисов. При запуске своих MVNO банки имеют очевидное преимущество в виде хорошо сформированной лояльной аудитории. Ведь клиенты обслуживаются в том банке, которому они привыкли доверять. Эта аудитория готова взять от своего банка больше и опробовать дополнительные сервисы, выгоду которых легко увидеть в бонусах кросс-предложений. В свою очередь, Tele2 продолжает инвестировать в технологическое развитие сети и инновации платформы MVNE, поэтому партнеры могут быть уверены в высоком качестве услуг мобильной связи», — рассказал Сергей Волков, директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2.

Общее число клиентов банковских виртуальных операторов за 2019 год выросло в три раза и достигло 1,385 млн. При этом абоненты «Тинькофф Мобайла» «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла» составляют более половины от общей абонентской базы MVNO-партнеров Tele2. В целом на сети Tele2 работает свыше 20 виртуальных операторов. Вместе они обслуживают 2,6 млн клиентов.

Последний запуск MVNO в банковском сегменте состоялся месяц назад — на сети Tele2 начал работать виртуальный оператор «ВТБ Мобайл». Запуски операторов «СберМобайл» и «Тинькофф Мобайл» состоялись в сентябре 2018 года и в декабре 2017 года соответственно.

«Совместно с Tele2 мы запустили собственного мобильного оператора "ВТБ Мобайл", одним из главных преимуществ которого является бесплатная мобильная связь для активных клиентов банка. Сегодня наши сим-карты уже доступны в Москве, совсем скоро мобильный оператор заработает в Санкт-Петербурге, а в следующем году — в других городах России», — прокомментировал запуск Максим Шарков, генеральный директор «ВТБ Мобайла».

Генеральный директор «Тинькофф Мобайла» Георгий Чесаков считает развитие телеком-направления очень важным для клиентов банка: «Главная задача "Тинькофф" в телекоме — делать клиентов счастливыми. Поэтому мы бьемся не столько за долю рынка, сколько за лучший продукт на рынке. И менее чем за два года работы мы достигли отличных результатов: провели региональную экспансию и вышли в более 60 регионов, набрали большую базу абонентов по всей стране, которые ценят наши преимущества. За это время мы запустили тесную интеграцию с банковскими услугами — получать голосовую связь можно за траты по карте, стали партнерами с лучшими музыкальными и видеосервисами и т.д. Наша ближайшая цель — миллион счастливых абонентов».

В этом с ним согласен Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком»: «За время работы мы вышли более чем в 50 регионов и продолжаем региональную экспансию, запустили продукты для B2B- и B2C-клиентов. Стать нашим абонентом можно в любом отделении "Сбербанка", заказав сим-карту на нашем сайте или через мобильное приложение "Сбербанк-онлайн", там же удобно отслеживать свой баланс, а оплачивать услуги связи бонусами программы "Спасибо от Сбербанка". В своем развитии мы опираемся на потребности клиента, которые все чаще используют мессенджеры, поэтому включили их безлимитное использование не только в РФ, но и в наиболее популярных странах мира на всех тарифах».

Развитие MVNO-направления является стратегически важным для Tele2. За последние два года компания стала настоящей «фабрикой» MVNO, запустив собственную платформу MVNE [mobile virtual network enabler, средство поддержки виртуальных мобильных сетей — Юга.ру]. Она позволяет быстро и с минимальными затратами реализовывать MVNO-проекты. Tele2 также внедрила платформу MVNA [mobile virtual network agregator, агрегатор виртуальных мобильных сетей, — Юга.ру], благодаря которой виртуальных операторов могут создавать даже небольшие компании.