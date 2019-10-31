МВД оплатит лечение полицейскому, которого машина сбила на тротуаре в Сочи
Полицейского, которого автомобиль сбил на тротуаре в Сочи, будут лечить за счет Министерства внутренних дел РФ
В ночь на 25 октября в Адлере на улице Ленина столкнулись две иномарки, одну из них от удара отбросило на тротуар, где стоял автоинспектор. После ДТП медики оценили его состояние как тяжелое.
«Сейчас сотрудник полиции находится в больнице в Сочи, ему назначили лечение. Оплата лечения будет проводиться за счет средств МВД», — цитирует представителя пресс-службы нижегородской полиции портал «Нижний Новгород онлайн».
В пресс-службе полиции региона подтвердили, что в Сочи серьезные травмы получил 22-летний полицейский Николай Редькин из Шахуньи — города в Нижегородской области. Его командировали на курорт на время саммита Россия — Африка. Сейчас полицейский находится в одной из больниц курорта, ему назначено лечение.
Ранее друзья Редькина объявили в социальных сетях сбор средств на лечение, требовалось 160 тыс. рублей.
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